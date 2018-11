Guerre stellari nel governo - episodio II. Bussetti e Fioramonti litigano sull'Asi : Guerre stellari, episodio due. Continua nel governo il botta e risposta sulla revoca dell'incarico a Roberto Battiston, ormai ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Dopo le polemiche sollevate dallo stesso Battiston - che denunciava l'utilizzo, per la prima volta, "dello spoil system negli enti pubblici di ricerca" - e l'ira di un Di Maio descritto come "all'oscuro di tutto e furibondo" per una decisione presa dal ministro leghista ...

Asi - Bussetti : Preziosa nome che circola ma non è detto vada lui : Roma, 7 nov., askanews, - "Non è detto che sia questa persona, è un nome che sta circolando: non c'è nessun tipo di novità". Così il ministro dell'Itruzione Marco Bussetti, a margine di un convegno ...

Battiston : 'Il ministro Bussetti mi ha revocato la presidenza Asi' : Roberto Battiston revocato dalla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana , Asi, . Lo rende noto lo stesso Battiston in un tweet. "Oggi il ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la ...

"Il ministro Bussetti mi ha revocato dalla presidenza dell'Asi : è il primo spoil system di un ente di ricerca" : Roberto Battiston revocato dalla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi). Lo rende noto lo stesso Battiston in un tweet. "Oggi il ministro Bussetti con mia sorpresa mi ha comunicato la revoca immediata dell'incarico di Presidente Asi. È il primo spoil system di ente di Ricerca", ha scritto Battiston. "Grazie - ha aggiunto - alle migliaia di persone con cui ho condiviso quattro anni fantastici di spazio Italiano".Oggi il ministro ...