Arrestato il fratello di Marco Sau | le accuse sono di spaccio e detenzione di materiale

Arrestato il fratello di un noto calciatore di Serie A per armi e droga [NOME e DETTAGLI] : ARRESTO fratello SAU- Era il custode di armi, esplosivi, munizioni e droga per conto della banda che aveva nel mirino un sequestro di persona-lampo a scopo di rapina. Ne è convinta la Polizia di Cagliari che ieri sera ha Arrestato Davide Sau, 33 anni, di Sorgono, fratello dell’attaccante del Cagliari Marco Sau. L’uomo, che già si trovava ai domiciliari, è ora rinchiuso nel carcere di Uta per detenzione illegale di materiale ...

Torino - prende a martellate il fratello : Arrestato 52enne/ Aggressione dopo ennesima lite per motivi familiari : Torino, lite tra fratelli finisce a martellate: arrestato il 52enne Sergio Serra dopo aver colpito il 61enne Marco alla schiena. E' stato quest'ultimo ad allertare il 112.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 19:19:00 GMT)

Rodrigo Alves Arrestato : il Ken umano del Grande Fratello è finito in manette : Rodrigo Alves, il Ken umano del Grande Fratello, è stato arrestato in Germania: cosa è successo Il Ken umano del Gf, Rodrigo Alves, è stato arrestato in Germania. Il motivo farà sorridere qualcuno, ma con la legge non si scherza. La foto del momento dell’arresto sta facendo il giro del Web e dei social network. […] L'articolo Rodrigo Alves arrestato: il Ken umano del Grande Fratello è finito in manette proviene da Gossip e Tv.