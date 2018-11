Are you goin' with me? di Pat Metheny per le uggiose giornate di novembre

Lady Gaga come Whitney Houston e Mariah CArey - video del mash-up tra I’ll Never Love Again - I Will Always Love You e Without You : Da quando la colonna sonora di A Star Is Born è stata rilasciata insieme al film ed è arrivata ai vertici delle classifiche, i paragoni tra Lady Gaga e Whitney Houston per quella scena finale sulle note di I'll Never Love Again si sono sprecati. In tanti hanno paragonato il finale del remake di È nata una stella con l'esecuzione del brano più popolare della Houston nel film Bodyguard, I Will Always Love You, ma altri hanno paragonato Gaga ...

Young Sheldon 2×09 : cambiAre casa oppure no? : Young Sheldon 2×09 trama e promo – Il nono episodio della comedy di CBS andrà in onda giovedì, 15 novembre 2018. “Family Dynamics and a Red Fiero” ci anticipa un brutto momento per la famiglia del futuro scienziato. La trama di Young Sheldon 2×09 ci parla infatti di un possibile trasferimento. Young Sheldon 2×09 trama e anticipazioni Anche se nella serie Tv madre non abbiamo indizi a riguardo, non dobbiamo dare ...

Imminente YouTube su Nintendo Switch? La data sArebbe vicinissima : Storicamente Nintendo Switch ha deluso da un punto di vista nella sua pur breve vita: la totale assenza di applicazioni a parte i videogiochi della stessa Nintendo e di terze parti. Attualmente non esistono app per Netflix o altri servizi di streaming, stessa cosa per YouTube. Non parliamo di un dispositivo di poco conto, nel mondo ne sono state vendute già più di 20 milioni. Una piattaforma quindi ghiotta per diversi colossi, da Google alla ...

Roma - professore a giudizio : insegnava su youtube come realizzAre bombe in casa : Tutorial accuratissimi per preparare comodamente in casa bombe ed esplosivi efficienti. Li proponeva sul suo sito e su youtube un ex professore di ingegneria all'universita' 'La Sapienza' di Roma. Il docente, Paolo Maltese, 71 anni, in pensione dal 2004, è stato rinviato a giudizio. La Procura capitolina lo accusa di addestramento all’uso delle armi per via telematica. Ieri si è svolta la prima udienza del processo [VIDEO]. professore fuori ...

The Young Gods - nove motivi per andAre a un loro concerto : Esistono diversi motivi per ritenere un concerto degli Young Gods un evento imperdibile. In fondo stiamo parlando di una band seminale, afferente a un periodo (intorno alla metà degli anni 80) in cui la musica rock/industrial provava ad evolversi. La formazione svizzera suonerà a Parma sabato 3 novembre 2018 presso Wopa Temporary. Ma chi sono gli Young Gods? Essendo sulle pagine di un quotidiano nazionale on line e non su una rivista di settore, ...

Come cambiAre nome su Youtube : In passato avete creato un account su Youtube con un nome un po’ discutibile? Avete deciso che è arrivato il momento di cambiare nome su Youtube, ma non sapete che pesci prendere? Allora siete capitati leggi di più...

Marzia Bisognin lascia YouTube : “Mi sento pronta per qualcosa di diverso - non voglio forzarmi a continuAre” : “Ho amato ogni singolo momento della mia esperienza su YouTube. Ma non voglio forzarmi a continuare quando sento di essere pronta per qualcosa di diverso”. Con queste parole Marzia Bisognin, tra le YouTuber italiane più famose al mondo, ha annunciato ai suoi 7,5 milioni di follower di voler dire addio a YouTube. “Soprattutto quest’anno ho faticato a trovare una ragione per continuare“, ha spiegato. Diventata celebre ...

GuardAre un video mentre si naviga per cercarne un altro : Youtube espande il miniplayer : (Immagine: Youtube blog) Youtube ha rilasciato un aggiornamento che permetterà agli utenti di navigare da computer mentre si guarda un video senza interromperne la riproduzione. Per accedere alla funzione del miniplayer è ora disponibile un nuovo tasto sul video in riproduzione. Cliccandolo il video verrà ridotto in basso a destra continuando a essere riprodotto e permettendo così di navigare all’interno di Youtube senza ...

ScaricAre video Youtube con Android : Avete trovato un filmato interessante su Youtube e vorreste scaricarlo sul vostro smartphone o tablet Android poiché non avete a disposizione il vostro PC? Se non sapete quale procedura seguire, allora siete capitati nella guida leggi di più...

Citroen Your Driving Day : ecco come cambiAre la tua auto per 24 ore : Oltre 300 test drive già prenotati sull’apposito sito web per prenotare uno dei modelli della gamma Citroen Per il terzo anno consecutivo Citroën Italia propone Your Driving Day, un long test drive con la vettura della gamma della Casa del double Chevron. L’iniziativa ha già riscosso un grande successo a pochi giorni dal lancio: oltre 300 test drive già prenotati sul sito Citroën C3, C3 Aircross, Nuova C4 Cactus e infine Nuovo Berlingo ...

Come contattAre YouTube : YouTube è sicuramente una delle piattaforme più utilizzate al giorno d’oggi dove poter guardare tantissimi contenuti video. Se avete riscontrato un problema nell’utilizzare il servizio di Google, avete scoperto un filmato che viola il vostro leggi di più...

Come disattivAre YouTube Music Premium : All’inizio di quest’estate, Google ha deciso di lanciare un proprio servizio di streaming Musicale chiamato YouTube Music, volto a scontrarsi direttamente con Spotify, Apple Music e Amazon Music. Se dopo un periodo di prova vi leggi di più...

YouTube prepara le pubblicità per le TV mentre Facebook potrebbe sfruttAre Portal per annunci mirati : Con un post sul blog ufficiale, il team di Google annuncia il lancio di un nuovo servizio dedicato agli inserzionisti pubblicitari su YouTube L'articolo YouTube prepara le pubblicità per le TV mentre Facebook potrebbe sfruttare Portal per annunci mirati proviene da TuttoAndroid.