Antonella Clerici choc | passa a Mediaset

Telethon 2018 con Antonella Clerici sabato 15 dicembre su Rai1 (Anteprima Blogo) : Torna puntuale anche quest'anno l'appuntamento con la più famosa maratona televisiva di beneficenza della televisione italiana. Telethon 2018, in particolare la grande prima serata, un grande show televisivo per lanciare la raccolta fondi per combattere le malattie genetiche, andrà in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo sabato 15 dicembre, a partire dalle ore 20:35 subito dopo l'edizione di prima serata del Tg1 ...

Le Grand Tralala - Antonella Clerici a Mediaset : l'impensabile regalo di Natale della Rai : Il debutto de Le Grand Tralala si avvicina sempre di più. Nel frattempo iniziano a trapelare i dettagli del nuovo programma. Secondo quanto rivelato in anteprima da TvBlogo , il format di origine ...

Antonella Clerici via dalla RAI per Mediaset? Ecco il programma su Canale 5 dove la potremmo vedere : Antonella Clerici è la conduttrice di Portobello, lo storico programma di Enzo Tortora, su Raiuno. Gli ascolti, però, del programma non decollano e ora esce fuori un rumors di Tvblog su un possibile passaggio della conduttrice a Mediaset. Ecco in quale programma di Canale 5 la vedremo in compagnia di Paolo Bonolis ed Ezio Greggio.

Antonella Clerici via dalla Rai per Mediaset? Ecco il programma su Canale 5 dove la potremmo vedere : Antonella Clerici è la conduttrice di Portobello, lo storico programma di Enzo Tortora, su Raiuno. Gli ascolti, però, del programma non decollano e ora esce fuori un rumors di Tvblog su un possibile ...

Antonella Clerici conduce Le Grand Tralala su Canale 5 : Sta per arrivare in Italia l’adattamento del celebre format francese di Grande successo dal titolo Le Grand Tralala. Nei fatti si tratta di Buona La Prima, condotto in passato da Ale&Franz su Italia 1. Antonella Clerici sarà conduttrice de Le Grand Tralala insieme ad un trio strepitoso e davvero inedito: Paolo Bonolis, Ezio Greggio e Gerry Scotti. Nelle due puntate previste, i conduttori cercheranno di mettere in scena un varietà di ...

Le grand tralala su Canale 5 - con Bonolis - Greggio e Scotti ci sarà Antonella Clerici (Anteprima Blogo) : Si annuncia fra le novità televisive nel campo dell'intrattenimento fra le più divertenti dell'autunno, ci riferiamo a Le grand tralala che verrà trasmesso da Canale 5 il prossimo mese di dicembre. Di questo format francese da queste colonne già vi abbiamo dato notizia della sua genesi italica e dei suoi protagonisti, ma oggi siamo in grado di aggiungere un importante tassello rispetto a questo nuovo programma televisivo, ovvero la sua ...

Antonella Clerici : "Bisogna essere goduriosi. E dire sì ai cambiamenti" : Gli spettacoli con la gente comune mi piacciono molto, ma qualche lungaggine può esserci. Il Portobello di Tortora durava un'ora, noi molto di più. Nella nostra trasmissione la protagonista è la ...

Ascolti tv - Antonella Clerici ko : che tonfo Portobello : Meno quattro punti di share rispetto alla prima puntata, il programma di Rai1 non decolla nel prime time del sabato. Vola...

Ascolti - Tu sí que vales con Maria De Filippi supera Antonella Clerici e Portobello : La sfida del sabato sera è stata vinta da Tú sí que vales . Il programma di Canale 5 ha infatti registrato 5.322.000 spettatori pari al 30.21% di share. Il talent con Maria De Filippi, Gerry Scotti , ...

Antonella Clerici perde la sfida : Tu Si Que Vales affonda Portobello : Ascolti tv: Tu Si Que Vales batte Antonella Clerici con Portobello Sabato 3 novembre è andata in onda sul primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo la seconda puntata di Portobello. Momenti di storie importanti ma anche di bella musica hanno caratterizzato una puntata più fluida rispetto al debutto. La settimana scorsa Portobello ha esordito conquistando 4.150.000 telespettatori, pari al 20,17% di share, perdendo contro il diretto ...

Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate - ospiti. : Portobello, il mercatino tv più famoso ideato e condotto da Enzo Tortora nel lontano 1977 è tornato in televisione, dopo decenni. Lo ha fatto cambiando giorno, passando dal venerdì al sabato e ovviamente padrone di casa, con Antonella Clerici alle prese con un grandissimo compito e tanta responsabilità. Portobello | Seconda puntata sabato 3 novembre […] L'articolo Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate, ...

Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate - ospiti. : Portobello, il mercatino tv più famoso ideato e condotto da Enzo Tortora nel lontano 1977 è tornato in televisione, dopo decenni. Lo ha fatto cambiando giorno, passando dal venerdì al sabato e ovviamente padrone di casa, con Antonella Clerici alle prese con un grandissimo compito e tanta responsabilità. Portobello | Seconda puntata sabato 3 novembre […] L'articolo Portobello – Con Antonella Clerici nel sabato di Raiuno. Puntate, ...

La prova del cuoco - Elisa Isoardi piange in diretta nella settimana nera dopo le botte di Antonella Clerici : settimana intensa per Elisa Isoardi. La polemica in distanza sugli ascolti della prova del cuoco con Antonella Clerici (e poi Anna Moroni) e la vecchia guardia del programma di Raiuno, quella ravvicinata per i veleni su Casimiro Lieto, il suo autore di fiducia che Matteo Salvini vorrebbe alla direzione di Raidue nel giro di nomine di viale Mazzini. --E così martedì 30 ottobre hanno fatto "rumore" le lacrime in diretta della bella ...

La prova del cuoco - Anna Moroni sta con Antonella Clerici : 'Smentisco Elisa Isoardi - non ci ha invitato' : S'ingrossa il caso La prova del cuoco . Dopo il botta e risposta tra Antonella Clerici ed Elisa Isoardi sugli ascolti e il nuovo corso, è Anna Moroni , storico braccio destra di Antonellina , a ...