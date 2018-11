Angolo libri | ”Obrigado | Doutor!” | di Andrew Downie

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 7 novembre 2018) “Sono in Italia per leggere Gramsci in lingua originale.”Con questa frase si presentò ai tifosi e alla stampa riuniti a Firenze per dargli il benvenuto in Italia. Stava per iniziare la carriera nel Bel Paese di Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira.Socrates, O Doutor. L’uomo della Democrazia corinthiana aveva scelto l’Italia per il suo post-Timao (timone, soprannome del Corinthians) e precisamente Firenze. Fu una stagione travagliata quella fiorentina per Socrates, ci si aspettava molto da lui e a Firenze tutti erano convinti che con il capitano del Brasile la squadra avrebbe finalmente fatto il salto di qualità che le avrebbe permesso di lottare per lo scudetto e togliersi qualche soddisfazione in Europa. Non andò così, e fu chiaro da subito che non sarebbe potuta andare così. Gli allenamenti in altura, sulle Dolomiti, dove Socrates arrancava, le pressioni dei ...