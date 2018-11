Android | 11 anni dalla demo della prima beta del sistema operativo

Due anni di aggiornamenti Android e non solo : nuovi obblighi per i produttori di smartphone : Novità importanti per gli utenti in possesso di uno smartphone che saranno più tutelati dall’azienda Google sul tema aggiornamenti Android, relativi in modo specifico alla sicurezza. Più nel dettaglio l’azienda di Mountain View ha stilato una nuova ed interessante regola per tutte le aziende che usufruiscono del suo sistema operativo. In poche parole tutte le aziende produttrici di smartphone Android dovranno necessariamente garantire almeno due ...

Android compie 10 anni! Tanto è passato dal lancio di HTC Dream e Android Market : Android compie dieci anni: ripercorriamo brevemente le tappe del più diffuso sistema operativo mobile del mondo, dai primi passi fino all'ultimissimo Android 9 Pie! L'articolo Android compie 10 anni! Tanto è passato dal lancio di HTC Dream e Android Market proviene da TuttoAndroid.

Android compie 10 anni : ecco la sua storia : Qualche versione del suo software può essere trovata in circa 2,3 miliardi di dispositivi in tutto il mondo e sta alimentando una rivoluzione tecnologica in paesi come l'India e la Cina. Mentre entra ...

In 10 anni Android ha conquistato il mondo con l’88% del mercato globale : 10 anni di Android e 10 anni di successi arrivando all’88% della quota mondiale mentre a tutti gli altri restano le briciole In 10 anni Android ha conquistato il mondo con l’88% del mercato globale 10 anni fa, T-Mobile G1 annunciò al mondo l’HTC Dream, il primo smartphone con Android che fece il suo debutto, […]

10 anni di Android - il sistema operativo che ha reso lo smartphone accessibile a tutti : Il 23 settembre 2008 Google svelava al mondo l’esistenza di Android. Sono passati 10 anni, e oggi è il sistema operativo più diffuso a livello globale, non solo in ambito smartphone. A fine 2017 infatti è avvenuto il sorpasso anche nei confronti di Windows, confermando per l’ennesima volta come il mercato PC stia arrancando rispetto a quello dei dispositivi mobili. Google è riuscita più di qualsiasi altra azienda a intercettare un ...

Sono passati 10 anni da Android 1.0 - ma ci sono funzioni che utilizziamo tuttora : Ricorreva ieri il decimo anniversario dal debutto di Android, avvenuto di HTC Dream, commercializzato come T-Mobile G1. L'articolo sono passati 10 anni da Android 1.0, ma ci sono funzioni che utilizziamo tuttora proviene da TuttoAndroid.

Google torna a confermare i due anni di aggiornamenti software sugli Android One : Uno dei punti su cui Google ha calcato con decisione nella promozione di Android One verte sugli aggiornamenti firmware L'articolo Google torna a confermare i due anni di aggiornamenti software sugli Android One proviene da TuttoAndroid.