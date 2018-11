Andrea Enria a capo della Vigilanza bancaria della Bce

Banche - Andrea Enria indicato dal direttivo della Banca centrale europea come nuovo presidente della Vigilanza : Il consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di indicare l’italiano Andrea Enria , 57 anni, oggi presidente dell’Autorità Banca ria europea , come prossimo presidente del Consiglio di Vigilanza Banca ria. Se confermato da Parlamento europeo e Consiglio Ue, a gennaio 209 succederà alla francese Danièle Nouy come responsabile del Single Supervisory Mechanism a cui fa capo la supervisione delle 118 Banche principali della zona euro. Il ...

Bce - Andrea Enria : 'Se lo spread aumenta - le banche entrano in crisi e servirà la procedura di bail-in' : 'Le banche della zona euro non hanno fatto abbastanza progressi per aumentare il capitale necessario ad assorbire le perdite in caso di risoluzione'. È questo l'allarme lanciato dal presidente dell'...