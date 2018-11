Andare sullo skate nei panni di un uccellino? Ecco a voi Skatebird

eurogamer

: Ecco #Skatebird, il gioco che vi farà andare sullo skate nei panni di un uccello! - Eurogamer_it : Ecco #Skatebird, il gioco che vi farà andare sullo skate nei panni di un uccello! - Lu27885427 : @Larry_is_Amore No, era un capitolo sull'Islam. Con tutto quello che sta succedendo dagli islamici estremisti, il c… - Chicca141002 : RT @dorico_64: per leggere sullo scandalo di ieri tocca andare su quotidiani stranieri -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Con la serie Pror di Tony Hawk in pausa indefinita, un uccello di una piuma diversa -bird - è pronto per assumere il ruolo di videogioco diboarding. Come segnala Polygon,bird, dello sviluppatore indipendente Glass Bottom Games, sembra reimmaginare le famosissime combo della serie Tony Hawk su una scala molto più piccola e molto più adorabile.I confronti dibird con Pror di Tony Hawk non sono sottili. L'elenco Steam del gioco promette "piccoli mondi pieni di piccoli obiettivi" e "uno skating fluido, con pulsanti semplici".Read more…