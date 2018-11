Anche droni e satelliti per fissare la gravità della strage di alberi a nordest

Irlanda - droni usati per 'consegne a domicilio' in carcere : droga ma Anche cibo cinese : Stanno diventando sempre più 'popolari' perché sempre più disponibili a basso costo. I droni, piccoli elicotteri che si pilotano a distanza e inizialmente nati per uso militare, sempre più vengono usati da privati non solo per fare riprese suggestive ai matrimoni o eventi simili, ma per missioni non propriamente lecite, come consegne a 'domicilio' in luoghi in cui non potrebbero essere mai fatte. Il personale del carcere [VIDEO] di Wheatfield a ...