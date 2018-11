Anas | si è dimesso l' ad Gianni Vittorio Armani

ilgiornale

(Di mercoledì 7 novembre 2018), amministratore delegato e direttore generale di, si è: ricopriva l'incarico dal 2015.Le dimissioni, come si legge nella nota diramata dall"ente nazionale per le strade, sono arrivate in considerazione del mutato orientamento del governo sull'integrazione con Fs Italiane. In sostanza, a chiederne le dimissioni è stato indirettamente il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha comunicato al manager del concessionario stradale la sua intenzione di non proseguire nel processo di fusione con le Ferrovie. "Fs ednon staranno più insieme, non c"è motivazione di sinergie" aveva dichiarato il ministro pentastellato nelle scorse settimane., dunque, ha preso atto della decisione e ha ritenuto opportuno lasciare la poltrona. Il Consiglio di Amministrazione dell'ente, invece, resta in carica."Il Gruppo Fs Italiane ha ...