Anas | si dimette l’ad Gianni Armani | “Mutato orientamento del governo sulla fusione con

(Di mercoledì 7 novembre 2018)Vittorio, amministratore delegato e direttore generale di, si è dimesso. “L’Amministratore delegato diVittorioha comunicato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al gruppo Fs Italiane le proprie dimissioni, in considerazione del mutatodelsull’integrazione di Fs Italiane e”, si legge in una nota diffusa dall’azienda. Il gruppo Fs Italiane “ha ringraziato l’Amministratore delegatoper il lavoro svolto in questi anni nel ristrutturare l’azienda”, si legge ancora. Il Consiglio di Amministrazione, invece, resta in carica. L'articolo, sil’ad: “Mutatodelcon Fs” proviene da Il Fatto Quotidiano.