Anas | si dimette l' ad Armani

Anas - si dimette l’ad Gianni Armani : “Mutato orientamento del governo sulla fusione con Fs” : Gianni Vittorio Armani , amministratore delegato e direttore generale di Anas , si è dimesso. “L’Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al gruppo Fs Italiane le proprie dimissioni, in considerazione del mutato orientamento del governo sull’integrazione di Fs Italiane e Anas ”, si legge in una nota diffusa dall’azienda. Il ...

