Anas | l' ad Armani lascia dopo il cambio dl Governo su Fs

Anas - si dimette l'ad Armani : ANSA, - ROMA, 7 NOV - L'Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al Gruppo FS Italiane le proprie ...

Anas - si dimette l'ad Armani : ANSA, - ROMA, 7 NOV - L'Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al Gruppo FS Italiane le proprie ...

Anas - addio alla fusione con Fs : si dimette l’amministratore delegato Armani : Dopo l'annuncio da parte del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli di non proseguire nel processo di fusione con le Ferrovie dello Stato L'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani si è dimesso dal suo incarico alla guida del concessionario stradale.Continua a leggere

Anas - l'Amministratore Delegato Gianni Armani si è dimesso : Gianni Vittorio Armani ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di Amministratore Delegato di Anas . Lo conferma una nota dell'Ente nazionale per le strade, spiegando che le dimissioni sono ...

Anas - si è dimesso l'ad Gianni Vittorio Armani : Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato e direttore generale di Anas, si è dimesso: ricopriva l'incarico dal 2015.Le dimissioni, come si legge nella nota diramata dall"ente nazionale per le strade, sono arrivate in considerazione del mutato orientamento del governo sull'integrazione con Fs Italiane. In sostanza, a chiederne le dimissioni è stato indirettamente il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che ha ...

Anas - si dimette l'amministratore delegato Armani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Anas - si dimette l'ad Armani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Anas - si dimette l'amministratore delegato Armani : l'amministratore delegato di Anas, Gianni Vittorio Armani, ha comunicato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli e al gruppo Fs Italiane le proprie dimissioni, in ...

Anas - si dimette l’ad Gianni Armani : “Mutato orientamento del governo sulla fusione con Fs” : Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato e direttore generale di Anas, si è dimesso. “L’Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al gruppo Fs Italiane le proprie dimissioni, in considerazione del mutato orientamento del governo sull’integrazione di Fs Italiane e Anas”, si legge in una nota diffusa dall’azienda. Il ...

Il Governo vuole annullare il matrimonio con Ferrovie - si dimette l'ad di Anas Gianni Armani : L'Amministratore delegato di Anas Gianni Vittorio Armani ha comunicato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ed al Gruppo FS Italiane le proprie dimissioni, "in considerazione del mutato orientamento del Governo sull'integrazione di Fs Italiane e Anas". E' quanto si legge in una nota di Anas. "Il Gruppo Fs Italiane ha ringraziato l'Amministratore delegato Armani per il lavoro svolto in questi anni nel ristrutturare ...

Anas - si dimette l'ad Gianni Armani. Il Cda resta in carica : l'ad e direttore generale di Anas Gianni Vittorio Armani si è dimesso. Lo si apprende da fonti qualificate. Il Consiglio di Amministrazione di Anas non si è dimesso e resta in carica. Ultimo ...

Anas - si dimette l’ad Gianni Armani : Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato e direttore generale di Anas, si è dimesso. Lo si apprende da fonti qualificate. L'articolo Anas, si dimette l’ad Gianni Armani proviene da Il Fatto Quotidiano.