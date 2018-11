Ambiente | “Per essere davvero parte della green economy l’agricoltura deve cambiare”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Nella sessione tematica di approfondimento e di consultazione degli Stati Generaliin corso presso la Fiera di Rimini, dedicata al tema “Lanelitaliana e la nuova Politica Agricola Comune (PAC)”, è stato presentato e discusso un documento che riassume i risultati di un Tavolo di lavoro del Consiglio Nazionaleche in questi ultimi mesi ha favorito il confronto sulla riformaPAC tra alcune AssociazioniCoalizione #CambiamoAgricoltura (WWF, Lipu, Leg, FederiBio e AIAB), le tre maggiori Associazioni agricole (Coldiretti, CIA e Confagricoltura), gli Istituti di ricerca ISPRA e CREA ed i due Ministeri Agricoltura e. La Coalizione #CambiamoAgricoltura si ritiene soddisfatta per alcune proposte presenti nel documento discusso ieri pomeriggio che riprendono il proprio decalogo per la nuova PAC post ...