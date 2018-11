trapaniok

: Ambiente. Barbagallo: con ddl FI ‘caccia aperta’ nei Parchi, PD contrario - anthonybarbaga2 : Ambiente. Barbagallo: con ddl FI ‘caccia aperta’ nei Parchi, PD contrario -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) "La Corte costituzionale, con la sentenza 107 del 2014, ha già censurato Veneto e Liguria per l'abbattimento di fauna selvatica da parte di soggetti non abilitati a questa attività. Per questo motivo ...