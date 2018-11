Amazon presenta “Make Us Dream” | un documentario su Steven Gerrard

Facebook presenta Portal - il suo primo smart display con Amazon Alexa : Facebook presenta ufficialmente Facebook Portal e Portal Plus, due smart display dotati di Amazon Alexa e incentrati sulle video chat: ecco tutti i dettagli e i prezzi di vendita. L'articolo Facebook presenta Portal, il suo primo smart display con Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Amazon presenta ben 14 nuovi dispositivi elettronici : Amazon ha ufficializzato l’uscita di tantissimi dispositivi della sua linea “Smart Home” che arriveranno in Italia a partire da ottobre. Vediamoli insieme. Smart Speakers Tra i vari device, il noto sito di e-commerce (da pochissimo coinvolto in uno scandalo interno), si è concentrato molto sul rilascio di una gamma completa di speaker Bluetooth integrati alla perfezione con Alexa, il suo assistente vocale, che sarà presentato a breve in Italia. ...

New World : il nuovo MMO di Amazon si presenta con nuove immagini : Per chi non lo sapesse Amazon si è data anche giochi multiplayer online di massa, stiamo parlando proprio degli MMO.Come riporta Gamingbolt infatti il colosso americano dell'e-commerce è alle prese con un MMO chiamato New World. Il gioco userà il cloud computing e presenterà un mondo sandbox nel quale i giocatori dovranno lottare per la sopravvivenza, tanto per cambie.Amazon si sta impegnando duramente per promuove il suo gioco, possiamo infatti ...

Jabra presenta ad IFA 2018 una versione degli Elite Active 65t dedicata ad Amazon : All'IFA 2018 in corso di svolgimento a Berlino, Jabra ha presentato una curiosa variante dei suoi auricolari wireless Elite Active 65t L'articolo Jabra presenta ad IFA 2018 una versione degli Elite Active 65t dedicata ad Amazon proviene da TuttoAndroid.