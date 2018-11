Allan protagonista assoluto contro il PSG | voti altissimi per il brasiliano

calciomercato

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Ha strappato applausi unanimi la gara diil PSG nella notte di Champions: ecco il giudizio del Corriere dello Sport:8. Percorre chilometri, dà strappi in fase passiva e attiva, sul gol legge tardi bernat ma fa cose che umani non possono permettersi. Il San Paolo è in delirio per lui.