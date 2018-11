Alla Lavagna | da lunedì 12 novembre su Rai 3

superguidatv

: @Crijuve SIII, le ho detto 'prof, sto male, posso andare in bagno?' 'Sì, ma poi vieni alla lavagna'. Sta zoccola - spazioinutile : @Crijuve SIII, le ho detto 'prof, sto male, posso andare in bagno?' 'Sì, ma poi vieni alla lavagna'. Sta zoccola - SarafrazSam : Allo #ScaruffiLeviTricolore abbiamo le idee chiare. Onore alla #RivoluzionedOttobre. #Scaruffi #Comunismo… - Taeinunderland : La professoressa di spagnolo mi ha fatto i complimenti per la scritta che ho fatto alla lavagna, modestamente era molto artistica ?? -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Nuovo format in arrivo su Rai 3: si tratta di “”, il programma che vedrà personaggi famosi intervistati da una classe di 18 bambini Da122018 appuntamento con ““, il nuovo format di Rai 3 prodotto da Endemol shine italy che vedrà personaggi del mondo dello spettacolo, della politica e del giornalismo, sottoposti a curiose domande da parte di una classe di 18 bambini. Ecco le anticipazioni e i primi ospiti.su Rai tre dal 12Arriva su Rai3 ““, il nuovo programma televisivo in cui 18 agguerritissimi bambini sono pronti ad intervistare personaggi di spicco del panorama italiano. Si tratta di una nuova sfida per la terza rete di Viale Mazzini diretta da Stefano Coletta che sta dimostrando in questo palinsesto 2018 2019 di puntare davvero sulla novità. Possiamo anticiparvi che ...