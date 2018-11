optimaitalia

: Alert sulla truffa #WhatsApp che sfrutta la svolta backup del 12 novembre - GioPao9 : Alert sulla truffa #WhatsApp che sfrutta la svolta backup del 12 novembre - OptiMagazine : Alert sulla truffa #WhatsApp che sfrutta la svolta backup del 12 novembre - DavideFuma : RT @backdoor_pod: ALERT!Giovedì 15 novembre, 21 QUIZ BDP Come partecipare: -Iscrivi la squadra -Prenotati via dm sulla pagina FB del @Mind… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) In questo periodo si parla moltissimo di, alla luce di nuove funzioni che stanno per entrare in gioco all'interno dell'app e alla recente introduzione degli stickers (qui le nostre ultime informazioni fornite sull'argomento). Allo stesso tempo, però, occorre tenere a mente che il mese disarà estremamente importante anche per altri motivi, considerando il fatto che la stessa app tra pochi giorni andrà incontro ad una scadenza da molti dimenticata.Cerchiamo di andare con ordine, perché a margine delle novità che verranno ufficializzate lunedì 12sul frontesembrano esserci nuove potenziali truffe all'orizzonte, pericolose soprattutto per coloro che non hanno particolare dimestichezza con questi argomenti. Vi ricordo, infatti, che dalla prossima settimanaandrà ad eliminare tutti i vecchi filedove sono memorizzate conversazioni ed ...