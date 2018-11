Al-khelaifi | “Psg a Napoli ha perso 2 punti e serve Var”

calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 novembre 2018) “Siamo andati aper vincere. Sfortunatamente abbiamo pareggiato ma non è così male, siamo sempre lì, ora dovremo vincere le ultime due per qualificarci. Ovviamente c’era un fuorigioco (sul gol delndr), c’è poi un rigore per noi, ma accettiamo il verdetto. E’ necessario introdurre il Var il più rapidamente possibile. Abbiamodueper due errori dell’arbitro”. E’ la presa di posizione del presidente del Paris Saint Germain, Nasser al-dopo il pareggio per 1-1 al San Paolo in Champions League. “Ora giocheremo contro il Liverpool in casa, ci aspetta una grande partita e dobbiamo restare concentrati -prosegue il patron del club francese , ai microfoni di RMC Sport-. Tuchel sta facendo un ottimo lavoro, sono molto soddisfatto. Non abbiamo avuto fortuna, abbiamo fatto ciò che volevamo ma non possiamo ...