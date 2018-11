AHS 8 | in Italia su Fox il primo episodio di Apocalypse

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 7 novembre 2018) AHS 8 prende il via innella seconda serata della Fox di oggi, mercoledì 7 novembre 2018. “La fine” è il titolo scelto per la premiere, grazie a cui scopriremo i volti ed i personaggi di questa ottava stagione. Molti conosciuti, visto che assisteremo a diversi ritorni dal passato, in un intreccio che riporterà in vita Coven e Murder House. Le anticipazioni di AHS 8 ci parlano innanzitutto di Michael Langdon ed il suo ritorno alla vita sotto forma di Anticristo. AHS 8 anticipazioni prima puntata, 7 novembre I primi minuti di AHS 8 ci parlano dell’Apocalisse che colpirà la Terra in seguito al lancio di un missile nucleare. Il lungo inverno mette al sicuro Coco St Pierre Vanderbilt ed i suoi amici, fra cui anche la nonna del parrucchiere personale. Intanto, la Corporazione inizia a fare una cernita di tutti i giovani in età adulta che potrebbero sopravvivere al ...