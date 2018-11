Adesso l' Ufficio al Bilancio mette nel mirino il dl Sicuezza

ilgiornale

(Di mercoledì 7 novembre 2018) L'per ildel Senato è ancora protagonista di uno scontro con il governo. Dopo le tensioni sulla manovra e sul Def, l'Upb torna a picconare il governo. E questa volta lo fa su uno dei provvedimenti chiave per l'esecutivo: il dl Sicurezza che ha appena ricevuto il semaforo verde a palazzo Madama. A quanto pare, secondo l', il provvedimento non rispetterebbe "tutte le disposizioni vigenti in termini di copertura e di legislazione corrente di".Poi i tecnici affondano il colpo e di fatto sottolineano l'assenza di un allegato che riporti una stima dell'impatto del decreto sulla manovra: "Non è al momento corredato dall"allegato che evidenzia gli effetti sia in termini di competenza, che in termini di impatto sui saldi di finanza pubblica". Di fatto i tecnici dell'si concentrano anche sulle coperture previste per svariate decine di ...