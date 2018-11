Addio Francis Lai | vinse un premio Oscar con ‘Love Story’

caffeinamagazine

: RT @ilmessaggeroit: Addio a #Francis Lai, compose le musiche di '#love story' - Valentinacine : RT @ilmessaggeroit: Addio a #Francis Lai, compose le musiche di '#love story' - shelshapira : RT @jeperego: Addio a Francis Lai, compose la colonna sonora del film Love Story che gli valse l’Oscar, e di Un uomo e una donna di Lelou… - zazoomnews : Addio a Francis Lai compose le musiche di Love Story - #Addio #Francis #compose #musiche -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Il mondo della musica e del cinema piangono uno delle loro voci più belle: è mortoLai. A dare la notizia della morte diLai sono stati il Comune di Nizza e il sindaco del capoluogo della Costa azzurra, Christian Estrosi. Nato a Nizza nel 1932,Lai era un grande compositore di musiche da film e dopo l’incontro per Un uomo, una donna rimase uno dei preferiti di Lelouche. Fra gli altri successi di Lai, La bicicletta interpretato da Yves Montand. Ha scritto musiche per Edith Piaf e Juliette Greco. Ma la sua opera resta legate indelebilmente a Love Story grazie al qualeunnel 1970.Lai aveva anche composto un’altra famosa colonna sonora, quella per Un uomo, una donna diretto nel 1966 da Claude Lelouche, Palma d’Oro al Festival di Cannes, quattro nomination e due.Il film, che fu un cult movie degli anni settanta, fu il ...