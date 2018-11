Addio a Francis Lai | compose le musiche di ' Love Story'

Il Segreto - Donna Francisca lascia la soap : è un Addio definitivo? : Anticipazioni Il Segreto, Maria Bouzas: “Voglio dedicarmi ai miei figli” Il successo de Il Segreto non conosce battute d’arresto: ogni giorno più di due milioni di telespettatori si sintonizzano su Canale5 e il mercoledì in prima serata su Rete4 per seguire le vicende dei loro beniamini. Uno dei personaggi più amati e, allo stesso tempo, odiati de Il Segreto è la perfida Donna Francisca interpretata da Maria Bouzas. A breve ...