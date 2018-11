Ad ore il via alla beta Android 9 Pie per i Samsung Galaxy? Annuncio in app il 7 novembre

Al via Premio Birra Moretti Grand Cru : Negli anni si sono succeduti tanti talenti che, partiti da qui, hanno sfondato nel mondo della ristorazione. Solo per citarne alcuni: Giuliano Baldessari, Luigi Salomone e Christian Milone, i ...

Il settore viaggi e intrattenimento in rialzo - +1 - 18% - - exploit di Juventus : Il Comparto viaggi e intrattenimento si è mosso all'insegna degli acquisti a dispetto dell'intonazione debole mostrata dall' EURO STOXX Travel & Leisure . Il FTSE Italia Travel & Leisure ha aperto a ...

Ricci di mare : al via la raccolta - confermati i vincoli in vigore nella passata stagione : La stagione di pesca dei Ricci di mare partirà il 15 novembre, con la conferma delle regole approvate lo scorso anno e un impegno ancora maggiore nella lotta all'abusivismo. È la sintesi dell'incontro ...

Il Paradiso Delle Signore daily : anticipazioni dal 12 al 16 novembre. Silvia Cattaneo ricatta Umberto Garnieri : Eccoci arrivati all’appuntamento settimanale con le anticipazioni Delle trame della soap Il Paradiso Delle Signore, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì nel pomeriggio di Rai 1. Cosa sarà accaduto alle famiglie protagoniste della soap: i Guarnieri, i Cattaneo e gli Amato? anticipazioni Il Paradiso Delle Signore daily: trama da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018 Andreina viene denunciata e Vittorio cerca di scoprire chi possa aver ...

Triboo cresce nel settore lusso : al via partnership digitale con Kiton : Kiton è un marchio di eccellenza della moda "made in Italy" " presente in oltre 70 paesi del mondo " che conta in totale 5 stabilimenti produttivi e circa 800 dipendenti. La linea KNT " espressione ...

Teatro - al via la stagione di Montecchio Maggiore : Gli spettacoli iniziano tutti alle 21, mentre gli abbonamenti saranno in vendita a partire da mercoledì 7 novembre, presso l'Ufficio comunale cultura. Prevendita dei biglietti anche online su arteven.

Reggio Emilia - sequestratore libera gli ostaggi e si arrende : il momento in cui viene portato via dai Carabinieri : “Ha aperto la porta lui, ha fatto uscire gli ostaggi e si è consegnato”. Così il comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, il colonnello Cristiano Desideri, ha ricostruito parlando coi giornalisti il momento in cui Francesco Amato, che ha tenuto in ostaggio per otto ore le dipendenti di un ufficio postale, si è arreso. Cosa lo ha convinto? “Il tempo, la pazienza e il dialogo coi negoziatori, che gli hanno fatto ...

Pavia - il ministro Centinaio ospite sgradito all'università : "E' un discriminatore" : Pavia, 4 novembre 2018 - Il ministro Gianmarco Centinaio ha atteggiamenti ritenuti "discriminatori" e un gruppo di docenti iscritti all'Api, assieme a ricercatori e studenti, lunedì mattina non ...

Verissimo - terrore in studio per Silvia Toffanin e Simona Ventura : esplosione - panico davanti alle telecamere : Imprevisto e paura a Verissimo . L'intervista di Silvia Toffanin a Simona Ventura è stata interrotta da uno scoppio improvviso, un rumore assordante. A esplodere è stato un led nello studio, rumore ...

Grecia - si pensa ad un allenatore italiano per il ruolo di ct : contatti avviati con Iachini : La Federazione greca ha contattato Beppe Iachini per affidargli la panchina della Nazionale, ma l’ex Sassuolo ha deciso di prendere tempo La scuola italiana piace eccome alla Federazione greca, che potrebbe avere nuovamente un commissario tecnico italiano dopo Claudio Ranieri. I vertici del calcio ellenico hanno infatti contattato Giuseppe Iachini per affidargli la panchina della Nazionale per i prossimi due anni, un progetto che ...

MotoGp - Valentino Rossi getta via la vittoria a Sepang : la scivolata in curva 1 costa carissima al Dottore [VIDEO] : In testa dall’inizio alla fine, Valentino Rossi spreca l’occasione di tornare alla vittoria scivolando in curva 1 a pochi giri dalla fine Una vittoria gettata via, un successo che svanisce a pochissimi giri dalla fine, dopo una gara dominata fin dalla partenza. Valentino Rossi non riesce a tagliare per primo il traguardo, rovinando la propria prestazione con un errore in curva 1 che cancella i sogni di gloria del Dottore, ...

Silvia Provvedi e Malefix - l’aereo al Gf Vip 2018 scatena il gossip : è amore? : Silvia Provvedi è fidanzata con Malefix? Lui le manda un aereo al Gf Vip 2018 Lecito domandarsi se Silvia Provvedi sia fidanzata. Malefix, questo il soprannome del ragazzo che sta frequentando, stamattina le ha fatto arrivare un messaggio aereo per farle capire che lui c’è ancora. La gemella delle Donatella aveva bisogno di un segnale […] L'articolo Silvia Provvedi e Malefix, l’aereo al Gf Vip 2018 scatena il gossip: è amore? ...

Insulti al disabile per la multa - l'autore del cartello verso l'archiviazione : Aveva parcheggiato l'auto nel posto per disabili nel sotterraneo del centro commerciale di Carugate, nel Milanese. Dopo essere stato multato, aveva affisso un cartello di Insulti, sgrammaticati, ...