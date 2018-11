Acqua pubblica | le società contro le proposte di legge | Tariffe più alte del

Produrre energia con l'Acqua : il progetto di una molisana cambia la vita dei più poveri nella Repubblica Dominicana : ... è tornata per illustrare il progetto che le ha consentito di ricevere a 39 anni un importante riconoscimento: è una delle "Donne che cambiano il mondo", di cui è stata insignita nel suo Paese di ...

Camera - via libera all’esame d’urgenza per i disegni di legge su anti-corruzione - taglio a pensioni d’oro e Acqua pubblica : Class action, acqua pubblica, pensioni d’oro, ddl anticorruzione e proposta di legge contro il finanziamento delle aziende che producono mine antipersona. Saranno questi testi di legge ad avere una corsia preferenziale alla Camera. Lo ha deciso la stessa Aula di Montecitorio con una votazione. Seguirà, invece, un iter normale (e peraltro con scarsissime probabilità di esame, evidentemnete) la proposta di legge del Pd sul potenziamento e ...

L'Acqua pubblica : la crociata di Fico che preoccupa la Lega : Stesso cursus honorum, grosso modo, del presidente della Camera, che proprio da benecomunista militante ha iniziato la sua carriera politica tra i rioni di Napoli. Pressioni? "Pressioni no, ...

Tentano di rubare fontana dell'Acqua pubblica : arrestati 2 stranieri : Due cittadini stranieri, un moldavo di 30 anni e un senegalese di 43 entrambi già noti alle forze dell"ordine per diversi reati contro il patrimonio, sono stati arrestati all"alba di ieri dai carabinieri mentre stavano tentando di rubare una pesante fontana in ferro dell"acqua pubblica presente in piazza Scirola a Castel di Lama, un piccolo comune in provincia di Ascoli Piceno.Colti sul fatto, i due malviventi sono stati immediatamente bloccati ...

Acqua pubblica - Fico : “Gli Italiani hanno votato un referendum. Pretendo che abbia un seguito in Parlamento” : Il presidente della Camera, Roberto Fico, ospite della Festa dell’Unità a Ravenna ha parlato del referendum sull’Acqua pubblica, ribadendo la volontà di tradurre il risultato di quella consultazione in una legge dello Stato: “In questo paese ha vinto un referendum – ha detto -, la gestione dell’Acqua deve restare pubblica. Allora io Pretendo che quel referendum abbia seguito” L'articolo Acqua pubblica, Fico: ...

Presa Diretta : dall’Acqua pubblica alla sicurezza - Riccardo Iacona torna ad indagare : Riccardo Iacona, PresaDiretta Condividere il quotidiano delle persone comuni, entrare nelle contraddizioni, raccontare la complessità dei problemi. “La scelta resta quella di approfondire, di meditare“. Riccardo Iacona si prepara ad un nuovo ciclo autunnale di Presa Diretta, in onda in prima serata su Rai 3 da lunedì 3 settembre. Anche quest’anno – ha anticipato il giornalista – al centro del racconto in sette ...

