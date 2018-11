Achille Lauro all’Alcatraz di Milano il 7 novembre | ultimi biglietti | orari e il duetto

Anna Tatangelo e Achille Lauro insieme per "Ragazza di periferia" : Una collaborazione nata a colpi di like sui social: dalla reciproca ammirazione artistica, il passo verso la collaborazione, sfociata nel riarrangiamento di uno dei brani cult di Anna, è stato breve. ...

Anna Tatangelo ritorna in periferia con Achille Lauro e Boss Doms : Da venerdì 9 novembre esce in radio e in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming “Ragazza di periferia” (GGD Srl/Sony Music) il nuovo singolo di Anna Tatangelo in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms. Due mondi apparentemente distanti, due percorsi di musica e di vita a prima vista destinati a strade tra loro lontane, si incrociano e si mescolano sotto il segno delle origini comuni, quelle della periferia. Achille Lauro e ...

Achille Lauro e Boss Doms - con il concept show La morte del cigno chiudono il loro ultimo progetto musicale : Achille Lauro e Boss Doms dispiegano le loro ali abbaglianti e glitterate e puntando dritti a Milano e Roma con un leggendario concept show live: 'La morte del cigno', con cui festeggiano la fine del ...

L’esibizione dei Red Bricks Foundation su Thoiry di Achille Lauro nel 2° Live Show stupisce i giudici (video) : I Red Bricks Foundation hanno rischiato di essere eliminati durante il primo Live Show di X Factor 12, ma sono riusciti ad arrivare sani e salvi al secondo Live Show. Giovedì scorso si sono trovati ad affrontare il ballottaggio contro Matteo Costanzo, concorrente della categoria degli Over di Fedez, che li ha visti vincitori grazie alla scelta dei giudici che li hanno salvati. Questa settimana, in vista del secondo Live Show, hanno dovuto ...

Mara Impara – La nuova musica - il programma con la Maionchi e Cosmo - Achille Lauro e molti altri : Mara Impara - La nuova musica è il programma TV che vede protagonista Mara Maionchi, in onda sy Sky Uno dal 29 ottobre. Si tratta del primo formate televisivo di Billboard Italia che andrà in onda tutti i giorni dal 29 ottobre al 2 novembre, alle 19:25 e con replica alle 13:00 e alle 16:45. Mara Impara - La nuova musica sarà disponibile anche su Sky On Demand. In ogni puntata, Mara Maionchi sarà in compagnia di alcuni ospiti. Sono in ...

X Factor : Achille Lauro vola in Francia per aiutare Mara Maionchi nelle selezioni : Questa sera andra' in onda su Sky la settima puntata della nuova edizione di X Factor, la prima degli 'Home Visit', ovvero il terzo livello delle selezioni, che si svolgeranno in un paese straniero diverso per ognuna delle quattro categorie di artisti presenti nel programma under uomini, under donne, over e band, come da prassi. La notizia che in queste ore sta facendo esaltare svariati appassionati di Rap italiano è che ad assistere Mara ...

X Factor 2018 - Home Visit/ Diretta e concorrenti live show : Achille Lauro deluso da Leo Gassman : Home Visit X Factor 2018: i 12 concorrenti dei live show delle categorie Over, Under Donna, Under Uomini e Gruppi saranno svelati stasera. Il talet entra nel vivo.(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:16:00 GMT)

Leo Gassman - figlio di Alessandro/ Verrà valutato da Achille Lauro (Home Visit - X Factor 2018) : Leo Gassmann, figlio di Alessandro e nipote di Vittorio, si è fatto notare a X Factor 2018. Il ragazzo è arrivato agli Home Visit degli Under Uomini: conquisterà un posto per i Live?(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 21:56:00 GMT)

Achille LAURO/ Video - da Pour L'Amour a Mara Maionchi : "scrivo sotto l'effetto di stupefacenti" (X Factor) : ACHILLE LAURO è uno degli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018: il rapper sarà con Mara Maionchi in Provenza per selezionare i 3 talenti della categoria Under Uomini(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 18:33:00 GMT)

X Factor 2018 - Anticipazioni Home Visit - ospiti : Alioscia Bisceglia - Ghemon - Achille Lauro e Takagi e Ketra : Gli Home Visit, in onda questa sera su Sky Uno, canale 108,, che seguiremo su Leggo.it , concludono la fase di selezione di X Factor 2018. Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento ...

Gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018 da Achille Lauro a Takagi e Ketra : chi affiancherà i giudici prima dei Live Show : Sono stati svelati gli ospiti degli Home Visit di X Factor 2018. Quattro saranno gli ospiti del programma che accompagneranno i giudici nella scelta dei talenti da portate ai Live Show in diretta. Fedez è partito per la Toscana con Takagi & Ketra: il duo di Producer, artefici del successo di Amore e Capoeira cantato da Giusy Ferreri in estate, ha aiutato il giudice di categoria a scegliere i talenti della categoria Over da portare ai Live ...