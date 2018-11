A sorpresa il cofanetto di Alt in Tour di Renato Zero a due anni dai concerti nei

optimaitalia

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Ildi Alt indiarriva aa duedaiche ha condotto nei palasport e con i quali ha supportato il suo penultimo disco di inediti rilasciato l'8 aprile del 2016. Si tratta del concerto che l'artista romano ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago il 7 gennaio 2017 e con il quale ha portato la musica dell'album fino a Milano ma anche in tutta Italia, fino alle ultime tappe in Sicilia nelle quali ha incontrato anche il talento e l'estro del Maestro Franco Battiato. L'ufficialità sul rilascio delarriva direttamente dai suoi canali social nei quali dato inizio al conto alla rovescia per l'approdo sul mercato del prodotto con una didascalia che già ha fatto tremare i suoi fan, già in attesa di un suo ritorno dopo il successo divskij al cinema. La scelta giunge del tutto inaspettata, dal momento che il naturale corso ...