A Piazza Affari corre Datalogic

Piazza Affari : in forte denaro Banca Carige : Brilla la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia , che passa di mano con un aumento del 4,65%. Lo scenario su base settimanale di Banca Carige rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

Piazza Affari : spinge in avanti Mondo TV : Effervescente il player europeo nella produzione e distribuzione di animazione , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,82%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di ...

Piazza Affari : Poste Italiane - quotazioni alle stelle : Protagonista la più grande infrastruttura di servizi in Italia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,69%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la ...

Piazza Affari : balza in avanti Brembo : Seduta vivace oggi per l' azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,98%. La tendenza ad una settimana di Brembo è ...

Piazza Affari : ASTM - quotazioni alle stelle : Grande giornata per il gestore autostradale , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,15%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...

Piazza Affari : amplia l'ascesa Acea : Seduta decisamente positiva per la multiutility capitolina , che tratta in rialzo del 2,03%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Acea più ...

Piazza Affari : pioggia di acquisti su Banco BPM : Ottima performance per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che scambia in rialzo del 2,11%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra ...

Borse in attesa del voto Usa. A Piazza Affari brilla Intesa dopo conti : Nuovi segnali di rallentamento per l'economia della zona euro In Europa sono emersi nuovi dati che testimoniano il rallentamento della congiuntura. L'indice pmi servizi dell'Eurozona ad ottobre è ...

Piazza Affari piatta. Europa in calo : Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente con il sentiment degli investitori che resta concentrato sulle questioni politiche, in primis sul voto negli Stati Uniti a due anni ...

Ferrari in picchiata a Piazza Affari : In forte ribasso il cavallino rampante di Maranello , che mostra un disastroso -2,52%. La tendenza ad una settimana di Ferrari è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento ...

Piazza Affari : peggiora BPER : Aggressivo avvitamento per l' istituto di credito emiliano , che tratta in perdita del 2,89% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Biesse senza scampo a Piazza Affari : Ribasso scomposto per la società specializzata nella lavorazione del legno, del vetro e della pietra , che esibisce una perdita secca del 3,15% sui valori precedenti. L'andamento di Biesse nella ...

Caduta vertiginosa di El.En sul mercato di Piazza Affari : Retrocede molto El.En , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,79%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di El.En evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

Piazza Affari : rally per Mediaset : Ottima performance per il Biscione , che scambia in rialzo del 2,20%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Mediaset più pronunciata rispetto ...