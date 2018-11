A contatto con iPad Pro 2018 da 12 | 9' | entusiasmante | dettagli compresi

Unboxing iPad Pro 11" - presa di contatto e prime impressioni - : La tastiera in verticale sfrutta con la massima efficienza possibile lo spazio, "alzando" l'icona del microfono , per la dettatura, e del mondo , per cambiare lingua, allineandoli alla barra dello ...

Nuota in piscina con le lenti a contatto : perde un occhio a causa di un’infezione : Ha perso un occhio per aver Nuotato in piscina indossando le lenti a contatto. Stacey Peoples, quarantanovenne di Denver, in Colorado, ha contratto un’infezione dovuta ad un parassita. La donna, madre di 4 figli, ha accusato dapprima dolore moderato per diversi mesi all’occhio sinistro. Stacey ha riferito ai medici di aver iniziato a sentire dolore la notte dopo aver trascorso la giornata in piscina; all’inizio il medico ...

Piatti di plastica ritirati dal mercato : sostanze tossiche nei materiali a contatto con il cibo - ecco i lotti : Piatti di plastica monouso ritirati dal mercato a causa di alti livelli di contaminanti contenuti nel polipropilene usato per produrli. Il ritiro dei lotti di Piatti di plastica monouso fondi e...

Indossa le lenti a contatto in piscina : perde la vista da un occhio : Stacey Peoples, 49enne americana, ha raccontato di aver perso l’uso dell’occhio sinistro dopo un bagno in piscina con suo figlio a causa di una rara patologia che colpisce la cornea. L'appello della donna: "Non usate le lenti a contatto in piscina. è raro ma possibile contrarre l'infezione".Continua a leggere

Piatti di plastica ritirati dal mercato - sostanze tossiche nei materiali a contatto con il cibo : ecco i lotti : Piatti di plastica monouso ritirati dal mercato a causa di alti livelli di contaminanti contenuti nel polipropilene usato per produrli. Il ritiro dei lotti di Piatti di plastica monouso fondi e piani ...

Piatti di plastica ritirati dal mercato : sostanze tossiche nei materiali a contatto con il cibo : Piatti di plastica monouso ritirati dal mercato a causa di alti livelli di contaminanti contenuti nel polipropilene usato per produrli. Il ritiro dei lotti di Piatti di plastica monouso fondi e piani ...

Il calciomercato oggi – contatto Sampdoria-Cassano : Il calciomercato oggi – Nelle ultime settimane l’attaccante Antonio Cassano ha annunciato l’addio al calcio giocato. Fantantonio ha provato a ripartire dall’Entella ma dopo qualche giorno di allenamenti ha deciso di appendere le scarpette al chiodo. Adesso il barese pensa al futuro e potrebbe verificarsi una soluzione clamorosa. Nelle ultime ore è andato in scena infatti un incontro con il presidente della Sampdoria Ferrero, non è da ...

Maltempo : Veneto - il governo in contatto con assessore Bottacin : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - “Il governo è costantemente aggiornato sulla situazione”. A dirlo è l’assessore alla Protezione Civile della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin, coordinatore dell’Unità di crisi, dopo aver sentito il sottosegretario all’ambiente Vannia Gava. “Purtroppo le problemati

Maltempo : Enel - in Fvg in contatto con istituzioni per sospensioni bollette : Trieste, 2 nov. (AdnKronos) - Enel ricorda a tutte le famiglie che hanno subito interruzioni prolungate del servizio elettrico che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che venga presentata alc

Maltempo : Enel in contatto con istituzioni per sospensione delle bollette : Venezia, 2 nov. (AdnKronos) - Enel ricorda a tutte le famiglie che hanno subito interruzioni prolungate del servizio elettrico che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) prevede l’erogazione di indennizzi automatici, per i quali quindi non è necessario che venga presentata alc

MotoGp – L’ananas sulla pizza e il contatto con Zarco - Marquez sorridente a Sepang : “so che agli italiani non piace - Johann? Incidente di gara” : Marc Marquez pronto a lasciarsi l’Australia alle spalle: le parole dello spagnolo della Honda in conferenza stampa in Malesia Poco tempo per riposare che si torna subito in pista: i campioni del motomondiale si sono trasferiti dall’Australia alla Malesia per l’ultimo round del trittico asiatico. Marc Marquez arriva a Sepang con tanta voglia di riscatto dopo la delusione di Phillip Island e il ritiro forzato dopo il ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Malesia. L’esordio - 6 successi - il contatto con Marquez e la tragedia di Simoncelli : Il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per la sua penultima tappa, dato che da Phillip Island il circus si trasferisce a Sepang per il Gran Premio di Malesia, penultimo appuntamento stagionale. Per Valentino Rossi si tratta di una gara che racchiude in sè una serie notevole di spunti e ricordi, non tutti belli. Il pesarese, per esempio, ha visto il suo esordio assoluto nel Motomondiale proprio in un GP di Malesia (all’epoca a Shah Alam), ha ...

MotoGP - i precedenti di Valentino Rossi nel GP di Malesia. L’esordio - 6 successi - il contatto con Marquez e la tragedia di Simoncelli : Il Mondiale MotoGP 2018 è pronto per la sua penultima tappa, dato che da Phillip Island il circus si trasferisce a Sepang per il Gran Premio di Malesia, penultimo appuntamento stagionale. Per Valentino Rossi si tratta di una gara che racchiude in sè una serie notevole di spunti e ricordi, non tutti belli. Il pesarese, per esempio, ha visto il suo esordio assoluto nel Motomondiale proprio in un GP di Malesia (all’epoca a Shah Alam), ha ...

Consip - pm Roma : “Dichiarazioni Tiziano Renzi inattendibili”. Mise in contatto Russo e Marroni e incontrò Romeo : Non gli credeva il figlio – che gli diceva il 2 marzo 2017: “Non dire bugie, non ti credo” – e non gli crede neanche la Procura di Roma. Perché se è vero che i pm di Roma – il capo Giuseppe Pignatone, l’aggiunto Paolo Ielo e il sostituto Mario Palazzi – hanno chiesto l’archiviazione per Tiziano Renzi allo stesso tempo nell’istanza che dovrà valutare il gip, che potrà accogliere o respingere ...