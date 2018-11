8 novembre - Incontro Mike Pompeo e Kim Yong Chol

Ne Il Trono di Spade 7 su Rai4 l’atteso incontro tra Daenerys e Jon Snow - anticipazioni 5 novembre : Torna Il Trono di Spade 7 su Rai4 con gli episodi tre e quattro della settima stagione. Dopo una lunga pausa di due anni, la serie tornerà nella prima parte del 2019 con l'ottavo e ultimo capitolo, composto da sei episodi, che chiuderà le vicende dei personaggi di Westeros e scopriremo chi si siederà sul famoso Trono dei Sette Regni. Le riprese si sono concluse definitamente la scorsa primavera, e al momento è stata rilasciata un'unica immagine ...

Infrastrutture - viabilità - Pedemontana : se ne parla il 9 novembre in un incontro a Solignano : ... con esperti del settore, cercando di fare azione "vicariante" delle istituzioni, che hanno delegato alla rappresentanza politica degli enti eletti , Provincia-Regione-Comune, il ruolo di delega, ...

Le stelle di novembre : l'incontro con le Leonidi è tra il 17 al 19 : Giove se ne va dai cieli serali e dal 26 novembre sarà in congiunzione con il Sole. In questo mese, dove le notti si allungano e il Sole anticipa sempre più il suo tramonto, si avrà più tempo per osservare le stelle. Ad animare il cielo di novembre ci saranno le meteore dello sciame delle Leonidi, e il cosiddetto asteroide di Halloween, come spiegano gli esperti dell'Unione Atrofili Italiani (Uai).L'appuntamento con ...

Incontro parigino tra Putin e Trump l’11 novembre : Trasferta europea per Donald Trump. Il presidente statunitense partirà per Parigi il 9 novembre. Il tycoon parteciperà alle celebrazioni per

Parigi - 11 novembre : incontro Trump-Putin : 5.00 Il presidente Trump partirà per Parigi il 9 novembre, per partecipare alle celebrazioni per i 100 anni dalla fine della prima guerra mondiale. Durante la sua visita in Francia è stato confermato un incontro formale con il presidente russo Putin,l'11 novembre come emerso durante il colloquio tra il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Bolton, e il capo del Cremlino. La Casa Bianca ha reso noto che il ritorno a ...

Rugby - Test Match novembre 2018 : i 32 convocati della Nuova Zelanda. Ultimo incontro del tour contro l’Italia a Roma : Il CT della Nuova Zelanda di Rugby, Steve Hansen, ha diramato l’elenco dei 32 convocati per i Test Match della finestra autunnale. Gli All Blacks, dopo aver Testato i campi da gioco del Giappone, in vista dei Mondiali del 2019, contro l’Australia e proprio contro la selezione nipponica, si sposteranno in Europa per affrontare a domicilio Inghilterra, Irlanda ed Italia (il 24 novembre a Roma). Di seguito l’elenco dei Match degli ...

Trump : prossimo incontro con Kim Jong-un dopo il 6 novembre : Donald Trump ha fatto sapere che la pianificazione per il suo prossimo vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-un è avanzata e che l'incontro avverrà dopo le elezioni di medio termine del 6 ...