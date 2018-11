8 by YOOX | la collezione creata con l’intelligenza artificiale

gqitalia

: RT @lorismoretto_: Felice di contribuire al lancio di questo progetto: 8 by @yoox la collezione più innovativa dell'anno: i vestiti li di… - NancyNensua : RT @lorismoretto_: Felice di contribuire al lancio di questo progetto: 8 by @yoox la collezione più innovativa dell'anno: i vestiti li di… - infoiteconomia : I vestiti li disegna l'intelligenza artificiale: 8 by Yoox è la collezione più innovativa dell'anno - barbaracarfagna : RT @GuidoCutillo: #yoox e la prima collezione disegnata dall’#AI ?@Floridi? ?@barbaracarfagna? ?@DonatoIacovone? ?@PBoccardelli? ?@AnPietri… -

(Di mercoledì 7 novembre 2018) Immaginatevi un’intelligenzain grado di individuare le necessità del vostro guardaroba, filtrarle con le tendenze stagionali per permettervi anche di sperimentare con il vostro stile personale. Con l’immediatezza che da sempre contraddistingue l’universo dell’online shopping,passa dalla fantasia all’azione e lancia la sua prima linea di abbigliamento 8 by. Un brand menswear e womenswear frutto dei 18 anni di esperienza del retailer italiano nel rapportarsi con la propria clientela attraverso tecnologia e creatività. E poi un software, supportato appunto dall’AI, che passa in rassegna il web raccogliendo dati relativi ai gusti di magazine, celebrities e influencers. Tutti insight poi incrociati con indicatori predittivi relativi ai trend, dati di vendita a sito, feedback dei clienti e tendenze di acquisto del settore. Il ...