75 anni dopo lo sbarco degli Alleati ecco cosa cambia tra Usa e Italia

Dopo dieci anni - il Napoli gioca al meglio coppe e campionato : “Tre fronti non sono sostenibili” “Tre competizioni non sono sostenibili”. “Non c’è nulla da fare, la Champions toglie energie al campionato e viceversa”. Quante volte abbiamo sentito queste frasi, fino a convincercene? Nel frattempo guardavamo con ammirazione ed invidia le altre squadre europee capaci di sostenere tutte le competizioni della stagione fino in fondo. Pensando che la differenza fosse tutta nella irraggiungibile qualità dei ...

Payday 2 : dopo 5 anni è stato scoperto il finale segreto : Qualche ora fa alcuni giocatori sono riusciti a sbloccare il finale segreto di Payday 2, pensate che in 5 anni nessuno aveva raggiunto questo obiettivo.Come riporta Rock Paper Shotgun, se volete sbloccare anche voi il finale segreto dovrete prima di tutto assemblare un misterioso disco luminescente nel vostro HQ, recuperandone le parti nelle missioni, poi dovrete recuperare un medaglione e interagire col pianoforte (dovrete sparare a 9 tasti ...

Si sveglia dal coma dopo 12 anni e trova la mamma 75enne al suo capezzale : «Lo ha accudito giorno e notte» : Un uomo si è svegliato dopo 12 anni di coma e al suo capezzale ha trovato la madre 75enne che per oltre un decennio lo aveva accudito giorno e notte. La donna ha pianto di gioia nel vedere gli...

La tv delle ragazze : Serena Dandini riporta in tv lo show trent’anni dopo. «Rai è casa mia - per me non è una rivincita». Esclusa Alessandra Casella : La tv delle ragazze, cast Serena Dandini convoca gli Stati Generali. A trent’anni di distanza, e con qualche ruga in più, la conduttrice ripeterà su Rai3 l’esperimento di tv comica al femminile che a modo suo segnò un’epoca e un modo di pensare. Oggi molto, anzi tutto, è cambiato ma il tentativo si rinnova: giovedì 8 novembre alle 21.15 debutterà La tv delle ragazze – Gli Stati Generali 1988-2018, un viaggio in quattro ...

Le Filippine 5 anni dopo il tifone Haiyan - in foto : Ted Aljibe di Getty Images ha fotografato gli stessi posti del 2013 per raccontare come vanno i lavori di ricostruzione

Gianduiotto addio - la Pernigotti di Novi Ligure chiude dopo 160 anni : “E’ il risultato del circolo vizioso della delocalizzazione che inizia con l’acquisizione di marchi storici del Made in Italy, continua con lo spostamento all’estero delle fonti di approvvigionamento della materia prima agricola e si conclude con la chiusura degli stabilimenti con effetti sull’occupazione e sull’economia nazionale dal campo alla tavola”. E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel commentare l’addio alla ...

I progetti di Marco Carta dopo il coming out con il sogno di un figlio : “Pietrificato dal bacio di un uomo a 21 anni” : I progetti di Marco Carta dopo il coming out parlano della volontà di adottare un figlio. L'artista sardo ha da poco rivelato di essere omosessuale e innamorato, ma solo negli ultimi giorni sono emersi altri particolari che ha rivelato il diretto interessato a seguito della sua ultima partecipazione a Domenica Live. Il desiderio di avere un figlio è stato sempre forte in Marco Carta, che da adolescente ha cercato di rifiutare la sua natura ...

L'Italia perde un altro pezzo di storia - dopo quasi 160 anni "chiude la Pernigotti" : Lo stabilimento della Pernigotti di Viale della Rimembranza a Novi chiude. dopo 158 gloriosi anni. La notizia, che lascia l'amaro in bocca, è stata data nella sede dell'Unione Industriali di ...

Elezioni Usa : Gracie - 82 anni - vota per la prima volta nella sua vita e muore dopo qualche ora : La storia di Gracie Lou Phillips, una anziana del Texas di 82 anni morta dopo aver votato per la prima volta nelle Elezioni di midterm negli Stati Uniti. Gravemente malata, ha chiesto di uscire dall’ospedale perché desiderava votare. L’hanno fotografata sorridente dopo il voto e dopo qualche ora è morta circondata dai suoi figli.Continua a leggere