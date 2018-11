Yooo my lil neffew @SpyroTheDragon lookin straight !! Bring me that new Spyro Reignited Trilogy! ...

Maltempo : fango negli invasi acqua - domani riaprono scuole e università a Palermo : Palermo, 7 nov. (AdnKronos) - domani riaprono le scuole di ogni ordine e grado e l'univesrità a Palermo, dopo la chiusura decisa per oggi dal sindaco a causa dei disagi per la distribuzione idrica in città. Gli invasi nei pressi di Palermo sono colmi di fango e sporcizia ed è stato necessario ripuli

Frode fiscale - indagati 18 manager di Privat Kredit Bank : “Duecento clienti italiani hanno nascosto soldi a Lugano” : Diciotto manager della banca svizzera Pkb PrivatBank, che controlla anche l’italiana Cassa Lombarda, sono indagati in un’inchiesta del procuratore di Milano Francesco Greco e del pm Elio Ramondini nata dalle verifiche su 198 clienti italiani che hanno portato 409 milioni di euro a Lugano per nasconderli al Fisco e poi li hanno fatti riemergere con la voluntary disclosure. Le ipotesi di reato sono riciclaggio e Frode fiscale. La Gdf di Milano ha ...

Federica Nargi incinta al quinto mese : secondo figlio da Alessandro Matri : Federica Nargi è incinta. L’ex velina di Striscia la Notizia e Alessandro Matri aspettano il secondo figlio. Nel 2016 la modella era diventata mamma della piccola Sofia e ora ha deciso di fare il bis. La gravidanza è stata tenuta segreta sino ad oggi, quando Federica Nargi ha deciso di svelare il pancino al quinto mese di gravidanza. La showgirl è stata paparazzata durante un pomeriggio al parco insieme alla famiglia, fra giochi, coccole e ...

Maltempo - Conte : “Domani dichiareremo lo stato di emergenza. 153 milioni alle Regioni colpite” : Il presidente Giuseppe Conte ha annunciato che nella mattinata di domani il Consiglio dei ministri dichiarerà "lo stato di emergenza per tutte le Regioni che lo hanno chiesto". Il Cdm destinerà 53,5 milioni dal fondo per le spese impreviste e altri 100 milioni di euro dal fondo esigenze indifferibili. .Continua a leggere

Ela Weber triste per Lory Del Santo : “Non ha emozioni” : GF Vip: Ela Weber dice la sua su Lory Del Santo Alcuni mesi fa Lory Del Santo ha perso il figlio. Purtroppo questa tragedia per la famosa regista e showgirl non è stata neppure la prima. E a distanza di quasi 30 da quell’evento purtroppo è stata costretta ad assistere impotente alla morte di un altro figlio. Un dolore grandissimo, che per combatterlo ha deciso di partecipare alla terza edizione del Grande Fratello Vip. Una decisione molto ...

La vitamina A - antitumorale e antiossidante - è fondamentale per la nostra salute : ecco quali alimenti la contengono : La vitamina A fa parte delle vitamine liposolubili. Si accumula nel fegato in maniera naturale e viene poi rilasciata solo in caso di necessità. La parte non utilizzata viene in genere assimilata insieme al cibo. Il fabbisogno medio giornaliero varia in base all’età e al sesso. Una donna adulta, per esempio, dovrebbe assumerne 0,7 mg al giorno, mentre un uomo 0,9 mg. I valori indicati aumentano per le donne in gravidanza o nel periodo ...

Occhio all’ipertensione : prima dei 40 anni aumenta il rischio di seri eventi cardiovascolari in futuro : Le persone che hanno meno di 40 anni e soffrono di ipertensione sono esposte ad un rischio maggiore di insufficienza cardiaca, ictus e ostruzione dei vasi sanguigni con l’avanzare dell’età, secondo uno studio condotto dai ricercatori della Duke University Medical Center e pubblicato su JAMA. Lo studio, che ha utilizzato le linee guida del 2017 che riducevano la definizione clinica di ipertensione a livelli più bassi, suggerisce che identificare ...

Maltempo in Toscana : priorità agli interventi su costa e arenili : “Abbiamo stanziato 5 milioni di euro per affrontare i primi interventi urgenti e ci concentreremo sulle coste e sugli arenili con lavori di ripascimento per mettere in condizioni la costa di affrontare in modo adeguato la nuova stagione estiva. Quindi occorre fare presto. E’ ovvio che la possibilità di spendere queste risorse è legata all’accettazione dello Stato di emergenza nazionale che abbiamo richiesto il 5 ...

Juventus - senti Solskjaer : “Ronaldo risolverà il problema delle finali” : Con il Manchester United è stato decisivo nella finale di Champions League del 1999, realizzando il gol che ha condotto la coppa dalle grandi orecchie in Inghilterra: Ole Gunnar Solskjaer è stato l’incubo dei tifosi del Bayern, ma non è stata l’unica finale europea portata a casa in quanto anche nel 2007-08 la Champions ha preso la strada di Manchester. In quell’occasione nei Red Devils c’era già Cristiano ...

Gli ospiti della terza puntata del Maurizio Costanzo Show! : Mercoledì 7 novembre alle ore 23.20 terzo appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show”. Sul palco degli Studi Voxson in Roma: l’amatissima attrice e showgirl Valeria Marini, l’artista che ha inventato il Rap’n’Roll e che festeggia i suoi 25 anni di carriera J-Ax, il volto Rai Giancarlo Magalli, il figlio d’arte e imprenditore che si occupa di management digitale e musicale Francesco Facchinetti, il cantante Irama vincitore ...

Amazon presenta “Make Us Dream” - un documentario su Steven Gerrard : La piattaforma di e-commerce ha realizzato per il suo servizio di streaming un documentario sulla vita dell'ex capitano del Liverpool. L'articolo Amazon presenta “Make Us Dream”, un documentario su Steven Gerrard è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il prezzo medio dei biglietti : quanto costa vedere un big match : quanto costa in media un biglietto in Italia per un big match? Lo abbiamo analizzato tra le gare con i maggiori incassi. L'articolo Il prezzo medio dei biglietti: quanto costa vedere un big match è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Arrestato il fratello di Marco Sau : custodiva armi e droga : Il fratello di Marco Sau, Davide, è stato Arrestato martedì sera dalla Polizia di Stati di Cagliari. Sarebbe il custode di armi, esplosivi, munizioni e droga per conto di una banda che aveva lo scopo ...

Un'anatra misteriosa sta facendo impazzire New York : Con il suo favoloso piumaggio color blu, mattone, porpora e verde metallico, è considerata l'anatra più bella del mondo, ma ha sedotto la città anche per un altro motivo: come sia finita lì è un ...