11-11 | Memories Retold La Grande guerra diventa un videogame impressionista

11-11 Memories Retold è uno straordinario diario di guerra che ti farà riflettere : Quando si parla di un videogioco ambientato nella prima guerra mondiale e non è chiaro se spareremo mai un singolo proiettile, capisci subito che c’è qualcosa di diverso. E 11-11 Memories Retold fa della diversità il suo principale punto di forza, puntando a esaltare il pacifismo attraverso un videogioco di guerra . Nato per celebrare il centesimo anniversario dalla fine della Grande guerra (11 novembre 1918), il titolo distribuito da ...

11-11 Memories Retold - prova : Ci sono giochi che puntano ad un intrattenimento educativo, ma mai accademico, e che si innalzano ad opera d'arte senza perdere il loro aspetto ludico. Giochi che possono dare valore alla Storia più di quanto potrebbe fare un enorme manuale pieno d'informazioni senza alcuna umanità. Avventure che reclamano tutta la nostra attenzione per poter essere comprese ed apprezzate appieno. Nel nostro breve, ma intenso incontro con 11-11 : Memories Retold ...

11-11 : Memories Retold avrà un DLC i cui proventi andranno interamente in beneficenza : Attraverso un comunicato stampa diramato questo pomeriggio, Bandai Namco ha annunciato di aver stretto una partnership con l'organizzazione War Child UK sotto forma di un DLC per beneficenza dedicato all'imminente 11-11 : Memories Retold .Attraverso una serie di lettere, disegni e fotografie commoventi trovate nel corso dell'avventura ambientata durante la Prima Guerra Mondiale, i contenuti del DLC di beneficenza War Child raccontano l'avvincente ...

