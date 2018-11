Zeman | ' Juve senza rivali | con Ronaldo deve giocare Douglas Costa'

calciomercato

: Zeman: “In serie A Juve senza rivali. Insigne? E’ cresciuto, con Ancelotti non ha compiti difensivi” - ilmionapoli : Zeman: “In serie A Juve senza rivali. Insigne? E’ cresciuto, con Ancelotti non ha compiti difensivi” - JuveAddict1 : Zeman a RMC Sport: 'Non c'è una vera rivale della Juve in Serie A. Douglas Costa...' | Tutto Juve Official Twitter -

(Di martedì 6 novembre 2018) Zdenek, ex allenatore di Lazio , Roma e Pescara , parla a RMC Sport : 'Roma? È una piazza importante anche ora che le cose non stanno andando come si pensava. Il problema per un allenatore è rimanerci tanto tempo sulla panchina della Roma. Il problema della ...