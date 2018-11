Zaytsev pronto per la sfida contro Kioene Padova | “la sfida di domenica contro Perugia

sportfair

(Di martedì 6 novembre 2018) Ivan: le parole del pallavolista azzurro nella conferenza stampa di oggi in vista dellatra Modena eSi è tenuta questa mattina la conferenza di Ivanrelativa al match condi domani sera.“Stiamo cercando di mettere a punto il nostro gioco, – ha spiegato– ogni singolo dettaglio, particolari che diventano fondamentali quando si giocano i match importanti. Prima del match aarriva, una squadra che gioca bene e che non sottovalutiamo. Il rischio di avere la testa alla gara di? Con un allenatore come Velasco non può accadere, lavora day by day in modo straordinario. Julio sfrutta al massimo tutta la rosa, a partire dai giovani, è un grande vantaggio per tutti noi. In ogni partita chi è stato schierato ha fatto grandi cose, è una grande, grandissima cosa. Io sto bene, sto cercando la forma ...