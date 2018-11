World of Warcraft | Tides of Vengeance sarà disponibile a dicembre

BlizzCon 2018 : World of Warcraft Classic sarà pubblicato durante l'estate 2019 : World of Warcraft si è senza dubbio evoluto nel corso degli anni, questo MMO è stato pubblicato nel lontano 2004 e quando Blizzard ha annunciato World of Warcraft Classic i fan sono stati invasi da un profondo senso di nostalgia.Come riporta Dualshockers, durante la BlizzCon (iniziata oggi), Blizzard è stata lieta di annunciare che World of Warcraft Classic (versione aggiornata del Classico 2004) sarà disponibile durante la prossima estate. I ...

BlizzCon 2018 : World of Warcraft : Battle for Azeroth mostra il suo cinematic trailer "Lost Honor" : World of Warcraft: Battle for Azeroth in occasione del BlizzCon non ha perso tempo per lanciare il suo nuovo cinematic trailer, intitolato "Lost Honor", riporta Dualshockers.Se vi siete chiesti cosa sia successo a Saurfang, ora avete una risposta. Nel cinematic possiamo vedere come Re Anduin Wrynn lo libera per fermare Sylvanus.Nel filmato mostrato si pala anche del futuro di Orda e Alleanza, potete vederlo riportato qui di seguito:Read ...

L'ex director di World of Warcraft è al lavoro su un nuovo e inedito progetto : Blizzard non è quel tipo di compagnia che pubblicano giochi ogni anno, ma quando avviene, lo fa con grande stile. Pochi studi possono vantare il suo pedigree e per questo l'annuncio di un nuovo titolo diventa esso stesso un evento.Come riporta Gamingbolt, alla guida del nuovo progetto c'è Tom Chilton, ex-director di World of Warcraft. Durante un'intervista J. Allen Brack (nuovo presidente Blizzard) ha affermato che questo progetto rappresenta ...

Sessioni a tempo limitato per la demo di World of Warcraft Classic : La demo di World of Warcraft Classic sarà pubblicata oggi, ma attenzione perché, come segnala Eurogamer.net, c'è un cooldown.Ecco quanto condiviso da Blizzard in un post su Battle.net:"Quando la demo di World of Warcraft: Classic sarà disponibile venerdì 2 novembre, garantiremo la massima disponibilità ai giocatori stabilendo inizialmente limiti di sessione".Read more…

Livellare su World of Warcraft senza combattere : un giocatore raggiunge il livello 120 raccogliendo margherite : World of Warcraft, completata una prima fase di gioco che fa da tutorial, coinvolge il giocatore nella sanguinosa guerra tra Alleanza e Orda, affidandogli il destino del mondo conosciuto in un'epica missione tra pericoli, tesori e tantissime battaglie.Sono milioni i giocatori che nel corso degli anni si sono lasciati trasportare dall'emozionante epopea del MMORPG di Blizzard, eppure l'utente "Doubleagent", nei panni di un mite Pandaren, ha ...

World of Warcraft Classic : alcuni giocatori sono riusciti a crackare la demo : La demo di World of Warcraft Classic non sarà lanciata prima del 2 novembre, ma alcune persona ci stanno già giocando, riporta Eurogamer.Ebbene all'inizio di questa settimana Blizzard ha reso disponibile al pre-load la demo della tanto attesa versione "Classica" del gioco, ma solo per chi ha un biglietto virtuale per il BlizzCon 2018 (infatti per lanciare la demo servirà il biglietto).La demo è infatti fatta in modo che non parta finché il ...

World of Warcraft classic : alcuni giocatori sono riusciti a crackare la demo : La demo di World of Warcraft classic non sarà lanciata prima del 2 novembre, ma alcune persona ci stanno già giocando, riporta Eurogamer.Ebbene all'inizio di questa settimana Blizzard ha reso disponibile al pre-load la demo della tanto attesa versione "classica" del gioco, ma solo per chi ha un biglietto virtuale per il BlizzCon 2018 (infatti per lanciare la demo servirà il biglietto).La demo è infatti fatta in modo che non parta finché il ...

Blizzard fornisce qualche dettaglio sulla World of Warcraft Classic demo : Blizzard ha fornito nuove informazioni sulla World of Warcraft Classic demo che sarà possibile giocare durante il BlizzCon o (se in possesso di un biglietto virtuale) da casa.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, la compagnia ha fatto sapere tramite un post su Battle.net che la demo includerà due zone che i veterani del 2005\2006 conoscono molto bene, per la fazione dell'Orda sarà possibile visitare le Savane Settentrionali mentre i ...

Cambio ai vertici per Blizzard : l'executive producer di World of Warcraft è il nuovo presidente : Tempo di cambiamenti in casa Blizzard e in particolare di un Cambio di ruoli ai vertici dell'iconica compagnia. Lo storico co-fondatore, Mike Morhaime, infatti non ricoprirà più il ruolo di presidente ma si "accontenterà" di un posto come consigliere strategico (strategic advisor). Il nuovo presidente appena nominato è J. Allen Brack.Per chi non lo conoscesse, Brack, ricopriva attualmente il compito di executive producer di World of Warcraft, IP ...

Fan di World of Warcraft Classic? Con il biglietto virtuale potete giocare la demo della BlizzCon : La BlizzCon 2018 si avvicina e Blizzard ha ben pensato di organizzare una sorpresa niente male per tutti coloro che decideranno di acquistare il biglietto virtuale dell'evento. Tutti i dettagli nel comunicato ufficiale di Blizzard.A ogni BlizzCon, cerchiamo dei modi per migliorare e rinnovare l'esperienza di gioco della nostra community in tutto il mondo. Quest'anno siamo lieti di annunciare che, per la prima volta in assoluto, i possessori del ...

World of Warcraft : i Method concludono per primi il raid di Uldir a difficoltà Mitica - intervista : Da più di un mese è uscita Battle for Azeroth, la nuova espansione di World of Warcraft, il celebre MMORPG di Blizzard. Il massimo livello raggiungibile è adesso il 120 e tra i contenuti disponibili al livello massimo vi sono, come di consueto, nuove spedizioni e incursioni. Si va da quelle normali, salendo verso le eroiche ed arrivando al grado massimo, le mitiche. Non sono molte le gilde che in tempi brevi riescono ad uccidere tutti i Boss ...

World of Warcraft : Battle for Azeroth : disponibili da oggi una nuova incursione - il Fronte di Guerra - le spedizioni mitiche con Chiavi del Potere e molto altro : Che voi siate dell'Orda o dell'Alleanza, preparatevi a una nuova sfida! A partire da oggi, numerosi nuovi contenuti saranno disponibili per World of Warcraft: Battle for Azeroth, inclusa la prima incursione dell'espansione, Uldir, la prima stagione di spedizioni mitiche con Chiavi del Potere, la stagione del PvP classificato e l'inizio del ciclo del Fronte di Guerra. nuova incursione: Uldir Uldir è ora disponibile in modalità ...