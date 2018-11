Blastingnews

: WhatsApp, potrebbe arrivare la possibilità di rispondere in privato nei gruppi - ItaliaStartUp_ : WhatsApp, potrebbe arrivare la possibilità di rispondere in privato nei gruppi - nico_dgh : @official_dgh // si potrebbe fare che chi ha più pg ne tiene solo uno nel gruppo, mettendo un simbolo, l'iniziale o… - enzomazza : articolo interessante sugli abusi dei social nelle campagne politiche (qui nel caso Brasile) che si potrebbe pubbli… -

(Di martedì 6 novembre 2018)continua ad essere uno dei sistemi di messaggistica istantanea più apprezzati dagli utenti smartphone e proprio per questo, per fronteggiare la crescita di iscrizioni di Telegram e per poter VIDEO fornire un servizio sempre più innovativo ai suoi utenti, gli sviluppatori stanno promuovendo interessanti funzionalita'. Parliamo della possibilita' diprivatamente ad un utente direttamente dal gruppo, senza quindi chiudere la finestra del gruppo ed aprire una discussione privata con l'utente con cui si desidera parlare. La funzione 'risposta in' In inglese è denominata 'Reply privately' e dovrebbe essere promossa nell'aggiornamento diversione 2.18.335 ma il sito WABetainfo, da sempre vicino alle vicende del noto sistema di messaggistica istantanea, suggerisce di aspettare gli aggiornamenti successivi 336 o 337 per poter utilizzare in maniera più ...