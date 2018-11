VS | giustizia indaga su rapporti fra Infantino | Fifa | e procuratore

Tesla - Il dipartimento di giustizia Usa indaga sui tweet di Musk : Nuovi guai giudiziari in vista per Elon Musk . Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, secondo indiscrezioni dell'agenzia Bloomberg, avrebbe infatti avviato un'inchiesta penale, con l'accusa di frode, dopo i tweet con cui il numero uno della Tesla ha annunciato l'intenzione di lanciare un'offerta pubblica d'acquisto con per togliere l'azienda californiana dalla Borsa di New York. Musk accusato di frode. L'indagine, avviata ...

