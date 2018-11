Voto di Midterm | il Senato resta repubblicano 

Midterm - Voto su Trump : l’affluenza è da record : La signora del sesto piano, quella che alle riunioni di condominio fa sempre la gendarme dei conti in ordine, stamattina accoglie tutti con un sorriso. Indica il tavolo della registrazione, e accudisce gli elettori passo passo, fino a quando non hanno terminato di esercitare il diritto più sacro della democrazia. E sono tanti, stavolta. Circa 36 m...

Effetti del Midterm/ Gli Usa al Voto non decidono solo su Trump : Sarà un fallimento totale anche quello di Trump, giacché Kim Jong-un, per nessun motivo al mondo, si spoglierà delle sue testate nucleari. Lo splendido libro di John Mearsheimer, Verità e bugie nella ...

America al Voto : un referendum su Trump | Elezioni Midterm - in "gioco" la Camera | Il presidente ha votato per posta a Nyc : Usa al voto di Midterm per il Congresso e 36 governatori. I Demconservano il vantaggio sui Repubblicani nell'ultimo sondaggiodella Cnn: 55% a 42%. Gli account "spenti" sarebbero legati a entità straniere. Dalle 00:15 lo Speciale Midterm su Tgcom24 e Rete4

Midterm : seggi aperti - Voto cruciale per Trump : "L'America è di nuovo rispettata in tutto il mondo'" ha detto nel suo ultimo discorso. La sicurezza e la prosperità sono in gioco in questa elezione". A poche ore dall'apertura dei seggi le agenzie ...

L'America al Voto per il Midterm : Trump rischia di diventare "un'anatra zoppa" : Gli Stati Uniti si fermano per le elezioni di metà mandato. Il "referendum su Trump" si svolge in una situazione di violenza...

L’America al Voto US Midterms 2018 : notte speciale su Rai 3 e Sky : L’America al Voto: US Midterms 2018 è lo speciale televisivo dedicato elezioni a medio termine americane in onda sulla Rai e Sky Si vota in America e per l’occasione sia la Rai che Sky hanno deciso di dedicare ampio spazio alle elezioni di medio termine in programma negli Stati Uniti d’America. L’America al Voto: US Midterms 2018 è il titolo dello speciale televisivo. Ecco tutte le anticipazioni. L’America al Voto: US Midterms ...

Gli Usa al Voto per le midterm : un referendum su Trump - : Si vota oggi negli Stati Uniti per le elezioni di metà mandato che si sono di fatto trasformate in un vero, primo e fondamentale referendum su Donald Trump

24 ore al Voto : Trump e midterm - l?America in guerra contro se stessa : NEW YORK - Il dramma di midterm al suo ultimo atto, l?America in guerra contro se stessa. 24 ore al voto, Congresso in bilico e posta in gioco altissima: c?è in ballo, infatti,...

Elezioni Midterm Usa 2018 - l'appello al Voto delle star - Sky TG24 - : Da Oprah Winfrey a Taylor Swift, da Jane Fonda a Brad Pitt, il mondo dell'entertainment americano si mobilita per spronare gli elettori, soprattutto i giovani, a recarsi alle urne, in un'elezione che ha quasi il valore di un referendum su Donald Trump

Usa al Voto Midterm - il primo vero referendum su Trump : Trump ci arriva forte dei dati positivi registrati dall'economia Usa e in particolare dall'occupazione. Una parternità che il suo predecessero Barack Obama, sceso in campo a dar manforte ai ...

Usa : Midterm - per 7 su 10 sarà un Voto su Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Elezioni Usa - martedì il Voto di Midterm. I democratici puntano alla maggioranza della Camera : martedì 6 novembre gli Stati Uniti vanno al voto per le Elezioni di metà mandato. Si rinnovano gran parte del Congresso e 36 governatori su 50. In ballo ci sono tutti i 435 seggi della Camera , United ...

Usa - Twitter cancella 100 mila account che boicottavano il Voto al Midterm di Trump : Twitter ha cancellato oltre 100 mila account che invitavano gli elettori americani a boicottare il voto per il Midterm 2018, il rinnovo di metà mandato del Congresso Usa previsto per il prossimo 6 ...