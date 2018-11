Volley | Valentina Diouf torna a ruggire in Brasile Possibile rinforzo per l’Italia?

oasport

(Di martedì 6 novembre 2018)ha cambiato vita decidendo di lasciare il nostro Paese per giocare ine i primi risultati sono subito stati eccellenti: avvio di stagione da protagonista, vittoria del campionato paulista con il suo Bauru, vagonate di punti in ogni incontro (20 nella finale di ritorno giocata contro l’Osasco) e ottimo livello di gioco che fa ben sperare per il prossimo futuro. Il nostro opposto aveva faticato a decollare in Italia dopo aver dato spettacolo ai Mondiali casalinghi del 2014 dove era diventata l’icona della nostra pallavolo, con la casacca di Busto Arsizio non è poi riuscita a ingranare e in Nazionale non aveva più trovato spazio (rimase fuori dalle Olimpiadi di Rio 2016 con un discusso sms inviato dall’allora CT Marco Bonitta). La 25enne ha dunque deciso di rilanciarsi dall’altra parte del mondo e per il momento i riscontri sono decisamente ...