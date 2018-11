Volley Superlega 2018-2019. Sesta giornata. Quanti incroci nell’ultimo turno infrasettimanale! Perugia alla prova Vibo : Si intrecciano i destini delle squadre di vertice con quelli delle formazioni il cui obiettivo è la salvezza o la conquista di un posto nei play-off nella Sesta giornata di Superlega che è anche l’ultima della stagione che si disputa (tra domani e giovedì) in una giornata non festiva. La capolista e dominatrice incontrastata del primo scorcio di stagione, la Sir Safety Perugia si sottopone alla prova Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La ...

Volley - SuperLega : i migliori italiani della quinta giornata. Daniele Lavia - che novità! Nelli titolare - Lanza risplende - ok Zaytsev : Nel weekend si è disputata la quinta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito i migliori italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo turno. FILIPPO Lanza. Lo schiacciatore gioca la sua migliore partita stagionale e viene addirittura votato come MVP, Perugia batte Siena e si conferma in testa alla classifica. Super Pippo si fa sentire mettendo a segno 15 punti (2 aces) con un ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Ravenna batte Vibo Valentia nel posticipo - brillano Rychlicki e Lavia : Ravenna ha sconfitto Vibo Valentia per 3-1 (26-28; 25-23; 26-24; 25-21) nel posticipo della quinta giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I romagnoli hanno infilato la seconda vittoria nel torneo e hanno così scavalcato in classifica i calabresi che sono invece incappati nel secondo stop stop consecutivo (ora le due compagini si trovano al nono e al decimo posto). Dopo addirittura 137 minuti di battaglia, i ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : quinta giornata. Perugia e Modena volano con Leon e Zaytsev - Civitanova-Trento 3-2 : Oggi pomeriggio si è disputata la quinta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Siamo nel bel mezzo di un tour de force visto che si è giocato giovedì e poi le squadre torneranno in campo tra tre giorni per un nuovo turno infrasettimanale. Perugia si conferma al comando della classifica generale con un punto di vantaggio su Modena, spettacolo nel big match tra Civitanova e Trento dove non sono ...

Volley : Superlega - Civitanova-Trento è il big match della 5a : Sette partite in scaletta: cinque incontri alle 18.00, mentre Cucine Lube Civitanova - Itas Trentino in programma alle 18.15 con diretta su RAI Sport + HD e il posticipo tra Consar Ravenna e Tonno ...

Volley : Superlega - l'MVP di ottobre è Wilfredo Leon : ROMA- Wilfredo Leon si è aggiudicato il premio Credem Banca MVP del mese di ottobre. Lo schiacciatore della Sir Safety Conad Perugia ha conquistato tutte le nomination delle prime tre giornate di ...

Volley - Wilfredo Leon incanta l’Italia! Il giocatore più forte del mondo regala perle in SuperLega : Wilfredo Leon. L’Italia si sta già gustando il giocatore più forte del mondo, il pallavolista migliore in circolazione, il Giaguaro dalle mani di fata e dalla potenza divina che sta già incantando il nostro campionato. Si sono giocate appena quattro giornate di Superlega e il fuoriclasse di origini cubane, naturalizzato polacco per matrimonio, ha già offerto perle di rara bellezza e sta facendo scaldare i tifosi di Perugia che lo hanno già ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali - che rivelazioni! Tra Perugia e Modena - 21enni vincitori : Alessandro Piccinelli e Giulio Pinali sono le grandi rivelazione della quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Il turno infrasettimanale, infatti, ha promosso in maniera inattesa questi due giovani che hanno giganteggiato da titolari vestendo la casacca di due squadre che lottano per lo scudetto: il libero ha sostituito l’infortunato Massimo Colaci nel big match tra la sua Perugia e ...

Volley - Superlega 2018-2019. Quinta giornata. Civitanova o Trento : chi si mette a caccia di Perugia? : La vittoria nel big match di Civitanova ha aperto la strada per la fuga di Perugia in vetta alla classifica. La squadra di Bernardi ha la possibilità di consolidare la prima piazza affrontando fra le mura amiche l’Emma Villas Siena che ancora non è riuscita a sbloccarsi e arriva dalla brutta sconfitta di Latina. Il vero big match di giornata si disputa a Civitanova tra la Lube ferita per la sconfitta subita contro Perugia e un’Itas Trentino ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : quarta giornata. Modena e Trento rispondono a Perugia - Monza vola : Dopo la schiacciante vittoria di Perugia contro Civitanova nel big match del primo pomeriggio, si è completata la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile che ha beneficiato di questa giornata di festa per disputare il primo turno infrasettimanale della stagione. Modena infila la quarta vittoria consecutiva surclassando l’impotente Milano nella bolgia del PalaPanini e si porta a una sola ...

Volley - Superlega : Leon spacca la partita Perugia in volo : Quarta giornata di Superlega, col big match Civitanova-Perugia, sfida fra le due leader del campionato CIVITANOVA-Perugia 0-3 , 22-25, 16-25, 18-25, - Si riparte da dove si era conclusa la scorsa ...

Volley - SuperLega 2018-2019 : Perugia indemoniata - Leon show e Civitanova crolla 3-0! Dominio dei Block Devils : Strepitosa prova di forza di Perugia che ha letteralmente preso a pallate Civitanova nel big match della quarta giornata di SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I Campioni d’Italia hanno espugnato l’Eurosuole Forum con un roboante 3-0 (25-22; 25-16; 25-18) dominando in lungo e in largo per gli 85 minuti di una partita che ha avuto solo storia nel primo set, per il resto i Block Devils hanno ...

LIVE Civitanova-Perugia - SuperLega Volley in DIRETTA : big match stellare - sfida da urlo tra Juantorena e Leon : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Perugia, big match valido per la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. All’Eurosuole Forum andrà in scena lo scontro diretto tra le prime due della classifica, le grandi favorite dello scudetto che si presentano all’appuntamento da imbattute: si preannuncia grande spettacolo tra due autentiche corazzate che si daranno ...

Civitanova-Perugia - SuperLega Volley 2018-2019 : oggi il big-match. Programma - orario d’inizio e tv (1° novembre) : oggi giovedì 1° novembre si gioca Civitanova-Perugia, match valido per la quarta giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Si preannuncia grande spettacolo all’Eurosuole Forum, si sfidano le prime due della classifica che si presentano all’appuntamento a punteggio pieno: la supersfida tra la Lube e i Block Devils è ormai diventata una grande classica della nostra pallavolo, nella passata ...