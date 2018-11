Vittimismo cronico | come riconoscere chi ne soffre | i sintomi

dilei

: Vittimismo cronico: persone che vivono nella 'modalità lamentosa' - Up2getherdakar : Vittimismo cronico: persone che vivono nella 'modalità lamentosa' - franzsaviola : Vittimismo cronico: persone che vivono nella 'modalità lamentosa' - leandrolio73 : Vittimismo cronico: persone che vivono nella 'modalità lamentosa' -

(Di martedì 6 novembre 2018)e le strategie di chidi. A volte difendere sé per aiutare l’altro è l’unica soluzione. Chi di noi non si è mai lamentato della propria vita, di una quotidianità ripetitiva o particolarmente stressante. Chi, anche solo per un giorno, non ha mai pensato che l’universo ce l’avesse con sé. Tutt’altra storia però quanto questo stato d’animo diventa. Una condizione del genere rende qualsiasi elemento, episodio o atteggiamento una possibile minaccia. Nei casi più delicati, tale disturbo può condurre alla paranoia, accusando costantemente l’altro, chiunque esso sia, per quanto accaduto. Vivere in tale condizione equivale a ritrovarsi in un inferno autoprodotto dalla propria mente. Vivere al fianco di una persona con tale disturbo però può essere altrettanto distruttivo. Chiditende a presentare ...