Victoria’s Secret | Elsa Hosk indosserà il Fantasy Bra da un milione di dollari

Elsa Hosk col reggiseno da un milione di dollari del Victoria’s Secret Fashion Show 2018 : Elsa Hosk è stata scelta per indossare, al prossimo Victoria’s Secret Fashion Show 2018, il tanto ambito Dream Angels Fantasy Bra, notoriamente il più prezioso capo della casa di lingerie, con un valore di un milione di dollari. Il Dream Angels Fantasy Bra 2018 Il reggiseno più speciale e lussuoso del mondo è composto da più di 2.100 diamanti Swarowski, arricchiti da un topazio finemente cesellato in argento. Per realizzarlo sono state ...

L’allenamento degli angeli di Victoria’s Secret per la sfilata : #TrainLikeAnAngel La preparazione fitness degli angeli di Victoria's Secret#TrainLikeAnAngel La preparazione fitness degli angeli di Victoria's Secret#TrainLikeAnAngel La preparazione fitness degli angeli di Victoria's Secret#TrainLikeAnAngel La preparazione fitness degli angeli di Victoria's Secret#TrainLikeAnAngel La preparazione fitness degli angeli di Victoria's Secret#TrainLikeAnAngel La preparazione fitness degli angeli di Victoria's ...

Victoria’s Secret : è l’ora dei fitting : Behati PrinslooBehati PrinslooCandice SwanepoelJosephine SkriverJasmine TookesJasmine TookesLais RibeiroMarta HuntSadie NewmanKelsey MerrittMegan Williams Devon WindsorBarbara FialhoCheyenne Maya CartyGizele OliveiraIsilda MoreiraMaia CottonLa sfilata di Victoria’s Secret diventa, anno dopo anno, un evento sempre più chiacchierato. Ancora non abbiamo molte informazioni in merito al prossimo, imminente show, a parte che avrà luogo a New ...

‘Victoria’s Secret? Standard di bellezza grotteschi - si patisce la fame’ - parola di modella : “Oggi è tempo di mettere nel mirino degli Standard di bellezza grotteschi per cui, in certi periodi dell’anno, per ottenere un lavoro, le modelle si allenano molto più duramente ma mangiano anche significativamente meno”, parola della top model australiana Bridget Malcolm. Il riferimento nemmeno troppo velato è all’imminente Victoria’s Secret Fashion Show di New York, passerella a cui ambiscono tantissime modelle ...

Victoria’s Secret - la top model contro il brand : “Ti spingono a morire di fame - a credere che la bellezza è essere sottopeso : Quella del brand Victoria’s Secret è una sfilata attesissima, soprattutto perché per il brand di lingerie sfilano quelle che sono considerate le più belle modelle del mondo. bellezza che, secondo una di loro, sarebbe malsana: la top model Bridget Malcolm ha infatti attaccato duramente il marchio dalle pagine del suo blog. “Questo momento dell’anno è interessante per me – ha scritto Bridget il 16 ottobre -. È il periodo in cui ...

Victoria’s Secret Fashion Show 2018 : ci sono data e location : Si terrà il prossimo 8 novembre il Victoria’s Secret Fashion Show 2018, uno degli eventi glamour più attesi dell’anno. Victoria’s Secret Fashion Show 2018: la location Dopo il glamour di Parigi e i problemi avuti a Shanghai lo scorso anno (tra i visti negati, persino a personaggi come Gigi Hadid o Katy Perry, e la chiusura a mezzanotte del party post-sfilata) si è deciso di andare sul sicuro e di tornare a New York. Sarà quindi ...

Winnie Harlow - modella con la vitiligine/ Da Desigual a Victoria’s Secret : la d’Urso ne parla a Pomeriggio 5 : Winnie Harlow, la celebre modella con la vitiligine presa d'esempio da Barbara d’Urso nel corso di Pomeriggio 5 in onda oggi, bella e particolare proprio per la sua diversità.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 17:39:00 GMT)

Lyndsey Scott - la modella di di Victoria’s Secret : «Guardatemi : io so programmare in Java» : Lyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey ScottLyndsey Scott è un’ingegnere (con l’apostrofo, è donna!) del software: fa parte del team che realizza i tutorial iOS per Apple e ha anche lavorato con Bill Gates e Mark Zuckerberg per Code.org. Ma, nonostante tutti i suoi traguardi, molte persone dubitano ancora che la 31enne conosca il linguaggio di programmazione. Perché? Perché ...

Victoria’s Secret - annunciati i 18 meravigliosi nuovi Angeli pronti a sfilare nel prossimo show [GALLERY] : 18 nuovi Angeli per Victoria’s Secret, scelte le meravigliose modelle che faranno parte del prossimo show del marchio d’intimo più famoso del mondo Saranno 18 nuove modelle a calcare la passerella del prossimo show di Victoria’s Secret. La sfilata di intimo più attesa dell’anno è pronta a dare spettacolo con 18 nuovi meravigliosi nuovi Angeli. Tra questi spicca senza ombra di dubbio il nome di Winnie Harlow, ma ...

I nuovi angeli di Victoria’s Secret : I nuovi angeli di Victoria's SecretI nuovi angeli di Victoria's SecretI nuovi angeli di Victoria's SecretI nuovi angeli di Victoria's SecretI nuovi angeli di Victoria's SecretI nuovi angeli di Victoria's SecretI nuovi angeli di Victoria's SecretI nuovi angeli di Victoria's SecretI nuovi angeli di Victoria's SecretI nuovi angeli di Victoria's SecretI nuovi angeli di Victoria's SecretI nuovi angeli di Victoria's SecretI nuovi angeli di Victoria's ...