tviweb

: VICENZA – Comunale: al via la stagione di danza con i Grupo Corpo - dsDanceSide : VICENZA – Comunale: al via la stagione di danza con i Grupo Corpo - VicenzaPiu_com : Set fotografici by Renzo Rosso con calciatori L.R. Vicenza Virtus nei monumenti cittadini, il tifoso Giovanni Selmo… - TViweb : ---->Unica data italiana per la compagnia brasiliana Grupo Corpo -

(Di martedì 6 novembre 2018) Gli abbonamenti, 7 spettacoli in Sala Grande, , in vendita fino a domenica 11 novembre, costano: 210 euro l'intero, 182 euro il ridotto over 65 e 126 euro il ridotto under 30. Gli abbonamenti ...