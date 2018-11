Via libera finale dall' Ecofin a Iva ridotta su ebook

I pm si accaniscono su Salvini - con il Via libera di Bonafede - : Purtroppo è anche vero che ci sono giudici che lavorano molto di meno, che fanno politica, che indagano a senso unico e che rilasciano in 24 ore pericolosi delinquenti. Finché la magistratura ...

I pm si accaniscono su Salvini (con il Via libera di Bonafede) : Un'altra notifica giudiziaria nella cassetta della posta di Matteo Salvini. Questa volta la letterina arriva non dall'Europa ma dalla procura di Torino che da due anni e mezzo sta indagando sul ministro dell'Interno per "vilipendio" della magistratura. L'ultimo affondo delle toghe contro il leader della Lega dopo i fatti (in via di archiviazione) della Diciotti e la querelle sui fondi del partito.Le parole di SalviniAndiamo con ordine. I fatti ...

Reggio Emilia - sequestratore libera gli ostaggi e si arrende : il momento in cui viene portato Via dai Carabinieri : “Ha aperto la porta lui, ha fatto uscire gli ostaggi e si è consegnato”. Così il comandante provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia, il colonnello Cristiano Desideri, ha ricostruito parlando coi giornalisti il momento in cui Francesco Amato, che ha tenuto in ostaggio per otto ore le dipendenti di un ufficio postale, si è arreso. Cosa lo ha convinto? “Il tempo, la pazienza e il dialogo coi negoziatori, che gli hanno fatto ...

Guida autonoma - Uber attende il Via libera per riprendere i test : A sette mesi di distanza dal tragico incidente di Tempe, a seguito del quale era stato sospeso il programma di test dei veicoli a Guida autonoma, Uber è pronta a far ripartire i collaudi sulle strade di Pittsburgh. L'azienda americana ha richiesto allo stato della Pennsylvania i permessi necessari per avviare i test delle tecnologie driverless su strade aperte al traffico, presentando della documentazione che illustra tutti i miglioramenti ...

Veneto : Salvini - Via libera dell'autonomia entro l'autunno dal Cdm : Beleluno, 4 nov. (AdnKronos) - "entro l'autunno il Consiglio dei ministri approverà il provvedimento sull'autonomia votato da 6 milioni di cittadini. Siamo qui per costruire e lavorare e sono orgoglioso del lavoro che il governo ha fatto in questi cinque mesi, mentre negli ultimi 5 anni non si era f

VIDEO Guignard-Fabbri pattinaggio di figura - Grand Prix Helsinki 2018 : azzurri secondi - riviViamo la danza libera : I danzatori azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato la seconda posizione in occasione della terza tappa del circuito ISU Grand Prix di Helsinki. Gli atleti di Barbara Fusar Poli sono stati autori di una prova monumentale in cui hanno raccolto, ad eccezionale della circolar step, livello 4 in tutti gli elementi. Con la leggerezza e la scorrevolezza che li contraddistingue, Charlène e Marco hanno trasformato l’Helsinki Ice ...

Sci - Via libera a Elena Fanchini : 'A gennaio tornerò in gara' : Adesso posso finalmente dedicarmi esclusivamente allo sport, abbiamo stilato un programma di allenamento con gli allenatori che durerà nei mesi di novembre e dicembre, da gennaio rientrerò in gara'. ...

Guida Autonoma : Waymo ottiene il Via libera in California per i primi test senza conducente : Da anni la Guida Autonoma applicata alle automobili è al centro dell’attenzione. Si tratta della tecnologia che in futuro dovrebbe consentire alle automobili che ne saranno dotate di muoversi in completa autonomia, senza bisogno di un Guidatore in carne ed ossa che ne prenda il controllo. Il colosso di Mountain View, Google, è stata la prima a credere in un progetto del genere, avviando i test su strada che hanno portato nel traffico le ...

Borsa - Via libera Consob a quotazione Garofalo Health Care : La Consob ha approvato il prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della società Garofalo Health Care sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana. ...

Marotta-Inter - c'è il Via libera : Beppe Marotta da ieri pomeriggio non è più un dirigente della Juventus. Nella sostanza non lo era più da un mese, quando il 29 settembre nel post partita di Juventus-Napoli aveva annunciato il suo ...

Dl Genova - Via libera dalla Camera con 284 sì : Fdi vota con M5s e Lega. Pd e Leu contro. Forza Italia si astiene : Il via libera è arrivato dopo l’una di notte: la Camera ha approvato il decreto Genova. I sì sono stati 284, con i voti favorevoli dei partiti di governo, cioè Lega e Movimento 5 stelle, e quelli di Fratelli d’Italia. votano contro i deputati del Pd e di Leu (67 i no), mentre sono stati 41 gli astenuti, tutti di Forza Italia. Il testo va ora al Senato per la seconda lettura. A contrapporre i parlamentari di maggioranza e opposizione ...

Dl Genova - Via libera della Camera : ... ulteriori 160 milioni per gli autotrasportatori danneggiati dai lunghi tragitti conseguenti al crollo del ponte Morandi e 100 milioni per la Zona franca urbana, sempre a favore dell'economia della ...

Rai - Via libera ai nuovi direttori dei Tg. Ecco chi sono : Ecco chi sono i nuovi direttori: GIUSEPPE CARBONI - Cinquantasette anni, raggiunge il vertice del Tg1 dopo una lunga esperienza nella redazione politica del Tg2, di cui è diventato caporedattore e ...

Guida autonoma - California - Via libera ai test senza tecnici a bordo : Waymo è la prima azienda in assoluto ad aver ottenuto i permessi per testare sulle strade della California dei prototipi driverless senza tecnici a bordo. Le nuove norme, proposte lo scorso aprile, permettono agli sviluppatori di snellire le procedure di collaudo e di fare un importante passo avanti verso il debutto commerciale dei sistemi di Guida autonoma di Livello 5. Per la prima volta davvero "senza conducente". Il ...