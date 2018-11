Versalis | con RadiciGroup e Safitex per riciclo erba sintetica campi sportivi 2

Versalis : con RadiciGroup e Safitex per riciclo erba sintetica campi sportivi : Roma, 6 nov. (AdnKronos) - Versalis (Eni), RadiciGroup e Safitex uniscono le proprie competenze per rendere riciclabile l’ erba sintetica dei campi sportivi , in un’ottica di economia circolare. Il progetto di filiera è stato presentato oggi a Ecomondo e vede la collaborazione di Versalis , quale forni

Sfiammate - il sindaco diffida Versalis : 'Il fenomeno va contenuto' : BRINDISI - Il filtro dell'impianto di raffreddamento era intasato. I sensori di misura della pressione non funzionavano bene. La torcia non si era attivata in una modalità tale da non generare fumo ...