Venezia : per la laguna finanziati interventi per 15 mln di euro (2) : (AdnKronos) - “Grazie a questa manovra - conclude Marcato – sarà possibile dar corso o completare un ampio pacchetto di azioni a cui corrispondono specifiche urgenze e aspettative e che, nel quadro delle politiche perseguite dall’Amministrazione regionale, intende indirizzare l’entroterra Veneziano,

Isoardi-Salvini - lei : “Ci siamo lasciati due mesi e mezzo fa”. E allora che ci facevano i “nostri” a Venezia? E i messaggi di lui per “La prova del cuoco”? : Elisa Isoardi e Matteo Salvini si sono lasciati. Sì ma non lunedì, quando la notizia è uscita su tutti i giornali. Due mesi e mezzo fa. Il che, se la matematica non inganna, significa più o meno a metà agosto, scegliete voi se prima o dopo il pranzo di Ferragosto. Ora, una volta metabolizzato il fatto che si sono separati – e cancellata dagli occhi l’ultima immagine di loro due a letto insieme – sorge spontanea una domanda: ma ...

Italia-Cina : Musolino (Venezia) - Nuova Via della Seta opportunità storica per porti italiani (2) : (AdnKronos) - “Per prima cosa, però – ha sottolineato il presidente Musolino – è necessario affrontare e vincere due partite connesse alla politica europea di trasporto. La prima riguarda la revisione dell’architettura delle Reti Trans Europee di Trasporto TEN-T: entro il 2023 l’Italia dovrà essere

Italia-Cina : Musolino (Venezia) - Nuova Via della Seta opportunità storica per porti italiani : Venezia, 6 nov. (AdnKronos) - “La strategia della Nuova Via della Seta rappresenta per i porti italiani un’opportunità storica che potrà essere colta solo se l’Italia e l’Europa sapranno rispondere con programmi infrastrutturali e operativi ambiziosi e globali”, ha dichiarato oggi il presidente dell

Basket - Champions League 2018-2019 : la Reyer Venezia va a Bonn per riprendere la marcia interrotta con Tenerife : L’Umana Reyer Venezia torna in campo questa sera nel quinto turno della Basketball Champions League 2018-2019. La squadra allenata da Walter De Raffaele fa tappa in Germania, alla Telekom Dome, casa del Telekom Baskets Bonn, da oltre vent’anni sponsorizzato dalla Deutsche Telekom, che ad oggi è la più grande azienda di telecomunicazioni in Germania e in Europa. Tra Serie A ed Europa, la Reyer ha perso soltanto un incontro, quello ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - Anas : “Permane la chiusura al traffico per la SS 55” : In seguito all’intervento di verifica del versante da parte della Protezione Civile regionale che ha rilevato il pericolo di possibili nuovi fenomeni di distacco di massi isolati o di placche rocciose che potrebbero interessare il piano viabile sottostante, permane fino a lunedi’ 12 novembre la chiusura al traffico della statale 55 “dell’Isonzo”, nel comune di Doberdo’ del Lago (Gorizia). Lo comunica in una ...

Serie B : Salernitana ko a Venezia - Crotone fermato sul pari. Il Perugia vince a Livorno : Un gol di Domizzi manda al tappeto i granata, il Carpi conquista un punto allo Scid. Diamanti non basta agli amaranto

Risultati Serie B - colpo grosso del Perugia : crisi Livorno - vince il Venezia [FOTO] : 1/36 Andrea Rigano/LaPresse ...

Basket - 5a giornata Serie A 2018-2019 : sempre al comando Milano e Venezia. Cremona supera Sassari e sale al terzo posto : Dopo l’anticipo di ieri sera con la vittoria di Avellino contro Trento e il successo odierno di Reggio Emilia su Varese nella sfida di mezzogiorno, si è chiusa questa sera la 5a giornata della Serie A 2018-2019. Al comando della classifica rimangono a punteggio pieno Milano e Venezia grazie ai successi contro Torino e Bologna. sale al terzo posto Cremona grazie alla vittoria contro Sassari, mentre si allarga il gruppo delle squadre a sei ...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Decisivo il fattore campo : successi casalinghi per Brescia - Venezia e Cremona : Pomeriggio di Serie A che sorride alle formazioni che giocano in casa. Vittorie a domicilio per Brescia, Veniezia e Cremona: i Risultati della 5ª giornata delle Serie A di Basket Dopo la vittoria di Avellino su Trento nell’anticipo del sabato e il successo di Reggio Emilia su Varese nel lunch match, la 5ª giornata di Serie A prosegue con le sfide del pomeriggio che continuano a sorridere alle squadre che giocano in casa. Brescia e Venezia ...

Venezia - aereo perde quota e si schianta in un campo : due morti : Il terribile incidente aereo è costato la vita a due piloti esperti che erano decollati dell'aviosuperficie di Caorle con un velivolo leggero di tipo SIA Marchetti SF 260, utilizzato anche in ambito militare per l’addestramento dei piloti. Il dramma in fase di rientro quando l'aereo ha perso quota e in pochi attimi si è schiantato al suolo senza dargli scampo.Continua a leggere

Due persone sono morte nella caduta di un piccolo aereo a Caorle - in provincia di Venezia : Due persone sono morte dopo che il piccolo aereo su cui stavano viaggiando si è schiantato a Caorle, in provincia di Venezia. Secondo le prime informazioni, una delle due persone a bordo morte nell’impatto era un istruttore di volo. Il

Meteo Veneto e Friuli Venezia Giulia - caldo shock dopo la tempesta : temperature senza precedenti al Nord/Est [DATI LIVE] : 1/5 Padova ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - frane e disagi : serviranno mesi per il ripristino di strade e elettricità : A causa di una frana che ha interessato la sede stradale, la statale 55 “dell’Isonzo” è temporaneamente chiusa al transito in località Jamiano, nel comune di Doberdà del Lago, in provincia di Gorizia. Lo comunica in una nota Anas Fvg. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Nessuna vittima, ma rischia ...