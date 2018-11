Vaticano era pronto a consegnare tutto il dossier Orlandi alla commissione

Mirella Gregori - la sorella "sempre sperata viva"/ Video - "ossa in Vaticano? Se sue saprò dove piangerla" - IlSussidiario.net : Mirella Gregori, ore di ansia per i risultati del Dna sulle ossa ritrovate in Vaticano. La sorella a Mattino Cinque: 'sempre sperata viva, ma se sue...'

Morte in Vaticano film stasera in tv 23 ottobre : cast - trama - streaming : Morte in Vaticano è il film stasera in tv martedì 23 ottobre 2018 in onda in prima serata su Iris alle ore 21. Di seguito ecco cast, scheda, trama del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Morte in Vaticano film stasera in tv: cast e regia La regia è di Marcello Aliprandi. Il cast è composto da Adriano Amidei Migliano, Fabrizio Bentivoglio, Gabriele Ferzetti, Franco Ferri, Tony Marsina, Paula Molina, Pepe Munye, ...

Martedì 23 ottobre 2018 : stasera in tv Il segreto - Benvenuti al Nord - Le Iene Show e Morte in Vaticano : ...45 - X Factor - La corsa verso i Live Iris 21:00 - Morte in Vaticano 23:18 - Quo vadis 1951 Cielo 21:15 - La canzone della vita - Danny Collins 23:15 - Whores' Glory - Prostitute nel mondo stasera in ...

Vaticano - la task force di Rosy Bindy per recuperare il Caravaggio rubato all'Italia : Da allora è una delle dieci opere d'arte più ricercate al mondo e il suo valore virtuale è di 30 milioni di euro. 'La Natività non è stata distrutta, ed è la notizia più importante che siamo riusciti ...

PAOLO VI E MONS. ROMERO SONO SANTI/ Vaticano - diretta streaming video : “erano innamorati di Cristo” : Canonizzazione di Papa PAOLO VI e Monsignor Oscar ROMERO: 6 beati SONO SANTI, la diretta streaming video della celebrazione in Vaticano con Papa Francesco. "Loro tesoro era Gesù"(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:57:00 GMT)

Vaticano - Papa Paolo VI che si offrì alle Brigate Rosse e il vescovo martire Romero : chi erano i due nuovi santi proclamati da Bergoglio : Il Papa che offrì la sua vita alle Brigate Rosse per la liberazione di Aldo Moro e l’arcivescovo di San Salvador ucciso dagli squadroni della morte del regime di estrema destra di cui denunciava i soprusi. Francesco ha canonizzato insieme Paolo VI e Oscar Arnulfo Romero in una cerimonia storica, in piazza San Pietro, mentre in Vaticano è in corso il Sinodo dei vescovi sui giovani. Una scelta significativa, quella di Bergoglio, di proclamare ...

Natività Caravaggio : anche il Vaticano cerca l'opera rubata a Palermo 50 anni fa - Sky Tg24 - : l'opera fu rubata nell'Oratorio di San Lorenzo a Palermo nel 1969 ed è considerata il quadro più ricercato al mondo. Per lunedì 15 ottobre, è stata convocata una riunione di esperti

Bufera in Vaticano : si è dimesso il cardinale di Washington : Donald Wuerl, cardinale e arcivescovo di Washington, si è dimesso. Papa Francesco ha accetto l'atto con cui il porporato americano ha preferito rinunciare a quello che in linguaggio ecclesiastico viene chiamato "governo pastorale della città".Il Santo Padre. come riportato su Vatican Insider, ha voluto manifestare gratitudine a Wuerl per la scelta operata attraverso una missiva. Non era scontato, del resto, che l'alto prelato selezionasse questa ...

Bandiera del Vaticano/ In Scozia si rischia il carcere a sventolarla in pubblico : “è offensiva” : In Scozia la Bandiera dello stato del Vaticano entra nelal lista di quelle proibite di paesi considerati terroristi. Secondo la polizia potrebbe incitare ad azioni criminose(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 13:28:00 GMT)

Cina-Vaticano - una lettera che sa di fideismo : ... anche se sanno che sono spie? Anche se sanno che hanno donne e figli? Anche se sanno che sono lì per pura carriera politica? Stupisce molto che il papa chieda loro qualcosa senza informarli ...

L'Aquarius senza una bandiera. E ora spunta l'ipotesi Vaticano : Salvare le persone è più importante di ogni considerazione politica'. La Ong chiede un 'atto politico' dall'Ue o a uno Stato membro, ma al momento nessuno sembra volersi sobbarcare il problema. ...

Gli schieramenti in Vaticano : ecco sostenitori e critici del Papa : Il pontificato di Papa Francesco ha superato il quinquennio, ma il tempo non sembra attenuare le divisioni presenti nella Chiesa cattolica. Circa un anno fa, sempre sulle pagine de IlGiornale.it, avevamo provato a elencare i membri di quelli che, usando una dose consistente di semplificazione, vengono definiti "schieramenti vaticani". Adesso ci limiteremo ai cardinali e a qualche prelato di peso.I Papati (e i pontefici) amati da tutti non sono ...

Annuncio storico : Cina-Vaticano - accordo su nomina vescovi/ Padre Spadaro - “segno di speranza e pace” : accordo Vaticano-Cina: pace con la Chiesa Cattolica: la Santa Sede ha comunicato di aver raggiunto un'intesa provvisoria sulla nomina condivisa di alcuni vescovi, non era mai successo.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 13:06:00 GMT)

Vaticano-Cina - accordo su nomina vescovi condivisa/ Speranze - no trionfalismi : incognita su attacchi a Chiesa : accordo Vaticano-Cina: pace con la Chiesa Cattolica: la Santa Sede ha comunicato di aver raggiunto un'intesa provvisoria sulla nomina condivisa di alcuni vescovi, non era mai successo.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 10:15:00 GMT)